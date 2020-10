Noordwijk wil proefprojecten voor huisvesting arbeidsmigranten bij kweker

De gemeente Noordwijk wil goede huisvesting voor arbeidsmigranten zo snel mogelijk zien te realiseren. Daarvoor wordt gewerkt aan pilot-projecten voor de bouw van tijdelijke woningen bij kwekers op het erf. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Sjaak van den Berg in reactie op het bericht dat er alleen al in Noordwijkerhout op bijna 50 plekken illegale bewoning plaatsvindt.

De plaatselijke partij NZ Lokaal maakte een inventarisatie van alle bezwaarschriften die er in Noordwijkerhout zijn ingediend over illegale bewoning door arbeidsmigranten, en ontdekte dat die voor bijna 50 locaties zijn ingediend.

Ook de wethouder kent het fenomeen, al weet hij niet zeker of het aantal klopt: 'Ik heb nog niet de hele lijst binnen van de locaties waar het om gaat, maar als we weten dat het gebeurt dan wordt daarop gehandhaafd.'

Procedures

Van den Berg beseft dat het voor omwonenden soms niet snel genoeg gaat: 'Maar we hebben te maken met procedures, mensen kunnen in beroep, het kan zomaar zes maanden duren.'

Illegale huisvesting is de gemeente al langer een doorn in het oog, en fatsoenlijke huisvesting is een speerpunt van de gemeente Noordwijk: 'we willen dat mensen een nette en goeie woning hebben en geen overlast geven, én we willen graag dat ze met de fiets naar hun werk kunnen', aldus de wethouder.

Wonen bij de boer

Noordwijk wil, net als buurgemeente Lisse, bekijken of er lege bedrijfspanden verbouwd kunnen worden tot woonaccomodatie, en de gemeente wil dat kwekers tijdelijke woonunits kunnen neerzetten op hun terrein. Dat is nu niet mogelijk vanwege provinciale regels. 'We zijn in overleg met de provincie om daar wat aan te doen. We zijn bezig om pilot-projecten bij een aantal kwekers mogelijk te maken.'

Verder worden de regels voor het gebruik van eengezinswoningen aangescherpt in Noordwijk. 'In Noordwijkerhout geldt al dat in een eengezinswoning ook echt een gezin moet wonen, en niet een aantal volwassenen dat verder niks met elkaar te maken heeft, die regel wordt volgend jaar ook ingevoerd voor Noordwijk', vertelt Van den Berg.

