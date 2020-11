Gefascineerd door vissen: grootste aquariumvereniging van Nederland bestaat vijftig jaar

Een aquarium is een levende miniatuurwereld, vol met beweging en kleur. Maar het hebben en onderhouden van een aquarium is geen makkelijke klus. Je moet er toch een soort van 'aquavingers' voor hebben. Daarom bestaan er aquariumverenigingen, waar liefhebbers elkaar adviseren en waar kennis, plantjes en vissen worden uitgewisseld.

Serge: Fan van goudvissen

Serge is voorzitter van aquariumvereniging Paluzee in Zoetermeer I Foto: Omroep West

Serge van Doesum is niet alleen lid van Paluzee, maar ook nog de voorzitter. En Serge is al zijn hele leven gefascineerd door vissen. 'Ik herinner mij niet anders dan dat wij thuis een aquarium hadden en dat ik dat ongelofelijk mooi vond', vertelt hij. 'Er zaten neon-tetra's en kardinaal-tetra's in, maar ook een vuurstaartje. Ik heb die liefde van mijn vader overgenomen. Ik heb zelf vijf kinderen, maar er is er niet een die het van mij overneemt. Het moet dus ook in jezelf zitten.'

'Maar ik ben echt al mijn hele leven gefascineerd door vissen. Mijn sterrenbeeld is ook vissen, misschien komt het wel daardoor'. Op zijn 21ste heeft hij zelfs geprobeerd om in Zoetermeer een onderwaterpark te realiseren. Helaas kwam het plan nooit van de grond.

Serge is gefascineerd door goudvissen

In zijn huiskamer heeft Serge een zogeheten 'doorkijkaquarium' met goudvissen. Het is opmerkelijk dat juist de voorzitter van de vereniging goudvissen heeft, want dat wordt gezien als 'leuk voor beginners'. Goudvissen zijn ijzersterk, leven in koud water en zijn daardoor vrij makkelijk te houden.

'Maar ik ben heel erg fan van goudvissen', zegt Serge. Hij heeft ze ook in zijn tuin. Want wat niet iedereen weet, is dat goudvissen enorm groot kunnen worden. 'Ik heb er een in de vijver zitten die pikzwart is. Dat is een zogeheten jumbo-goudvis. Een op de honderdduizend vissen groeit veel harder dan normaal. Dat komt zowel bij koi-karpers voor als bij goudvissen.

Henny: mijn vrouw bepaalt de inrichting

Henny pakte na veertig zijn aquariumhobby weer op I Foto: Omroep West

Geen goudvissen bij Henny Gorissen thuis. Hij heeft een zogeheten 'gezelschapsaquarium', ofwel gewoon een mooie verzameling vissen en planten uit allerlei biotopen. Henny had als jongeman al een aquarium. Maar veertig jaar geleden is hij er mee gestopt omdat hij te weinig tijd had.

Toen hij vorig jaar zomer met pensioen ging, besloot hij zijn oude hobby op te pakken. Eerst volgde hij een cursus bij Paluzee en sindsdien brandt het aquariumvuur weer volop. 'Het geeft rust', vertelt hij. 'Het geeft ook een mooi plaatje in de woonkamer. En je bent altijd bezig: het verzetten van plantjes, het voeren van de vissen en kijken of de vissen elkaar verdragen. Henny heeft ook een favoriet: het antennebaarsje, ofwel de ramirezi.

De ramirezi van Henny

Dat was ook de naam van een voormalige aquariumvereniging in Voorburg waarvan hij tot 1980 lid was. 'Ik heb twee ramirezi's zitten', zegt hij. 'Kijk daar zit het mannetje. Een prachtig mooie vis. En daar het vrouwtje, ze zoeken elkaar op.'

Hoewel het aquarium van Henny is, heeft zijn vrouw er ook een duidelijke mening over. 'Die bemoeit zich met de inrichting en zegt waar ik de plantjes moet neerzetten. De bak moest van haar wel een beetje passen bij het interieur. Maar dat is ook goed. Je bent met zijn tweeën, dus het moet voor allebei goed voelen.'

Joke: ik moest een ancistrus hebben

Joke geniet dagelijks van haar aquarium I Foto: Omroep West

Het hebben van een aquarium is niet alleen een mannending. Joke Bierman is er helemaal vol van. Ook Joke had een vader met vissen. Zes jaar geleden zocht zij zelf een nieuwe hobby en kwam bij het aquarium uit. Tegenwoordig heeft zij nog maar één bak in huis, maar een paar jaar geleden nog zes of zeven. 'Ik heb het wat teruggebracht', vertelt zij.

Joke geniet er elke dag van: 'het is eigenlijk nooit saai. Altijd gebeurt er wel ergens iets. Ik vind het leuk om een uur naar een aquarium te staren en dan te denken: dat visje had ik vandaag nog niet gezien, wat ben jij aan het doen? Ik vind het ook leuk om met de planten bezig te zijn, voortdurend een beetje anders in te richten.'

Jokes Koekiemonster

Uiteraard heeft Joke ook een persoonlijke favoriet. 'Er zit er eentje in die ik moest hebben, omdat mijn vader die vroeger ook had. Dat is de ancistrus. Daar zit zo'n borstelkop op. Die heb ik ook. Hij heet Koekiemonster, net zoals die van mijn vader vroeger heette.'