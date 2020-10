'Wij voldoen aan eisen', reageren commerciële teststraten uit regio

Het is sinds woensdag mogelijk een coronasneltest af te laten nemen in Den Haag. | Foto: Omroep West

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert mensen om zich goed te laten informeren over commerciële coronatestlocaties. Zo moet je er onder meer op letten of er een arts betrokken is. De commerciële teststraten in onze regio zeggen aan deze eisen te voldoen.

Commerciële teststraten dragen bij aan de bestrijding van het coronavirus, vindt de IGJ, maar je kunt er als klant 'niet automatisch van uitgaan' dat ze allemaal even betrouwbaar zijn. De inspectie ziet momenteel op veel plaatsen in het land testlocaties verrijzen waar mensen zich buiten de GGD om op het coronavirus kunnen laten testen, doorgaans met een sneltest.

De commerciële initiatieven 'ontlasten de GGD-testlocaties omdat zij een snelle voor-screening kunnen doen', aldus de inspectie. Die vindt het wel belangrijk dat testen altijd worden afgenomen door zorgprofessionals en dat bij testlocaties altijd een arts betrokken is. 'Controleer of er een arts betrokken is, de testen CE-gemarkeerd (CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.) zijn en een zorgprofessional de testen uitvoert. Als je klachten hebt die wijzen op besmetting met het coronavirus, laat je dan altijd testen bij een GGD-testlocatie', aldus de IGJ.

'Gebruik de goede test'

Hoofdinspecteur Korrie Louwes adviseert 'dringend' om je goed te laten informeren. 'We willen dit vreselijke virus indammen. Daar kunnen we deze testen goed bij gebruiken, maar wel de goede.'

Bij de snelteststraten in Nootdorp en Den Haag hoeven klanten niet bang te zijn dat de testen niet goed zijn, zeggen de eigenaren. Jeroen Pronk van het bedrijf Veiligheidop1 dat samen met Touringcarbedrijf Van Heugten Tours in Nootdorp een teststraat heeft, zegt dat deze aan alle eisen voldoet: 'We hebben een heel medisch team opgezet met drie artsen, waaronder een longarts. Zij overzien het hele proces en trainen onze bemonsteraars. Met dit team onderscheiden wij ons van de andere teststraten in Nederland. De artsen trainen de mensen die de tests afnemen en onze bemonsteraars worden in de praktijk getoetst. Pas als zij hun bekwaamheid bewezen hebben worden ze goedgekeurd als testers en worden ze ingezet.'

'Geen zorgen'

Het bedrijf gebruikt de Abott-test. 'Dit is een CE-goedgekeurde test en hij is ook al goedgekeurd voor gebruik door minister De Jonge.' Ook de Haagse teststraat op het parkeerterrein van het Leonardo Royal Hotel gebruikt een CE-goedgekeurde test, zegt Marja Hillebrand van de teststraat. 'Wij voldoen absoluut aan deze eisen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken.'

Er is volgens haar een arts betrokken, daarnaast moeten alle testafnemers een diploma hebben om de test te mogen afnemen. 'Er is door een huisarts afgetekend dat ze bekwaam zijn.'

Zoetermeer en Honselersdijk

Dat is ook het geval bij de testlocaties van ondernemer Bas Bobeldijk. Hij heeft de laatste drie weken twaalf teststraten uit de grond gestampt, waaronder één in Zoetermeer. Zaterdag opent er nog één aan de Grote Waard in Honselersdijk. 'Wij zijn superblij met de eisen van de IGJ. We zien ook dat er veel cowboys zijn, maar zij bieden niet de kwaliteit die wij bieden', zegt Bobeldijk.

De test waarmee hij werkt, is volgens Bobeldijk CE-goedgekeurd. 'Wij hadden al voorgesorteerd op deze eisen. Vanaf het eerste begin zijn we hier mee bezig.' Zo werkt hij samen met een huisartsengroep. 'Zij zijn betrokken bij alle locaties. Mensen krijgen de testuitslag uit naam van de huisarts.'