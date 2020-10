Hagenaar ontwikkelt razendpopulair spel: 'Het is al 615.000 keer gespeeld'

Waar ligt Boskoop? Waar ligt Sassenheim? Het zijn zomaar twee vragen die voorbijkomen in het spel 'Woonplaatsguesser'. Wouter van Dijke uit Den Haag maakte dit spel afgelopen weekend, voor de lol. Vrijdag was het spel al meer dan 615.000 keer gespeeld.

De opzet van het spel is simpel: je ziet de kaart van Nederland en je moet een gemeente of woonplaats aanwijzen. Hoe dichter bij je bij het juiste antwoord zit, hoe meer punten je krijgt.

Van Dijke besteedde een flink weekend aan het maken van dit spelletje, als vingeroefening, om beter te worden in programmeren. Ook wilde hij zichzelf bijscholen over de locaties van woonplaatsen en gemeenten.

Uit de hand gelopen hobby

Dat hobbyproject is uit de hand gelopen. Hij plaatste donderdag een linkje op zijn Twitterpagina en binnen een dag is het spel 615.000 keer gespeeld. Dat had Van Dijke nooit gedacht. 'Ik had een paar honderd spelers ook leuk gevonden', zegt hij tegen mediapartner Den Haag FM.

De reacties die Van Dijke op zijn spel krijgt zijn positief. 'Mensen vinden het verslavend, iemand liet mij weten dat hij het twee uur achter elkaar heeft gespeeld', aldus de spelletjesmaker. Van Dijke is zelf niet de beste in zijn eigen spel. 'Mijn topscore is 750 punten, sommigen halen dat in hun eerste ronde!’

Het spel is hier te spelen.

LEES OOK: Gamen in een echte Formule 1-auto: 'Het in die auto wurmen is al tof om een keer te doen'