Bewoners Midden-Delfland slaan noodkreet: 'Straks verdwijnt alle natuur in kale vlakte'

'Laat ons landschap niet verder verstedelijken!', staat met koeienletters boven een paginagrote advertentie in de lokale krant van Midden-Delfland. Bewoner Chris Meijdam is het brein achter deze actie. 'Dat er zoveel natuur hier in Midden-Delfland dreigt te verdwijnen, gaat me echt aan het hart.'

En dan heeft hij het over de natuur rondom de N223 en de Oude Woudseweg in Schipluiden. Veel fietsliefhebbers uit de regio zullen wel eens over dat laatste laantje gereden hebben. Het is een van de meest karakteristieke weggetjes van onze regio die wars door de polders van Midden-Delfland richting 't dorpje 't Woudt gaat.

'Máár deze weg gaat volgend jaar op de schop', legt Meijdam uit. 'En ik snap het vanuit het oogpunt van veiligheid, en de noodzaak voor het verkeer, maar het moet niet ten koste gaan van alles.'

Win-win

Het plan is nu als volgt. Het cultuur-historische weggetje - waar nu ook recreanten gebruik van maken - wordt twee keer zo breed voor (vracht)verkeer. Daarnaast komt een extra fietspad. 'Dat betekent dat dit stuk natuur verandert in een kale vlakte met alleen maar asfalt', briest Meijdam. 'Er moet toch ook een andere oplossing zijn?'

Zijn idee is om het weggetje te behouden voor de fietsers, en op de plek waar nu het extra fietspad komt, een weg voor vrachtverkeer te maken. 'Dan kan de natuur behouden blijven, maar krijgt het verkeer toch meer plek. Een win-win situatie voor iedereen, toch?'

Commissievergadering

Buurtbewoners zijn het in elk geval met hem eens. 'Er is massaal gereageerd op de advertentie', vertelt de Midden-Delflander. Buurman Gerrit van Eijmeren is er daar een van. 'Ik snap niet dat de gemeente geen gehoor geeft aan de wens van omwonenden om dit stuk natuur te behouden?'

Maar vooralsnog is de kogel niet door de kerk. 'Uiteindelijk moet de Provincie beslissen, maar de gemeente kan hierin wel sturen. Aanstaande dinsdag is een commissievergadering, dan hopen we het college over te halen voor ons plan. Midden-Delfland mag dit stukje karakter niet verliezen.'

LEES OOK: Midden-Delfland: Trots op het langzame leven