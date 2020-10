Eigenaar Haagse snackkiosk radeloos na plaatsen ondergrondse containers: 'Het is gewoon klaar'

'Dit kan toch niet', zegt Peter Basili tegen mediapartner Den Haag FM, al wijzend naar de nieuwe ondergrondse containers die vlak naast zijn snackkiosk zijn geplaatst. 'Dit gaat hartstikke erg stinken aankomende zomer. En het ergste vind ik nog dat ik niet op de hoogte ben gebracht. Ik wist van niets! Drie weken geleden kwamen hier wat werklui die een bord plaatsten met daarop de tekst 'rioleringswerkzaamheden', maar toen ik met ze in gesprek raakte zeiden ze dat ze ondergrondse containers gingen plaatsen.'

Peter Basili kijkt naar de ondergrondse containers die naast zijn snackkiosk geplaatst worden | Foto: Den Haag FM

Peter nam contact op met de gemeente, die excuses maakte voor het feit dat Basili niet was ingelicht. Maar, werd volgens hem gezegd: 'U had ook kunnen kijken op www.denhaag.nl, want daar kun je in de gaten houden wanneer er ontwikkelingen zijn in uw buurt.' Basili vertelt dat zijn broek afzakte toen hij dit hoorde. 'Wie kijkt daar nou iedere dag op. Ik zou niet eens weten waar je moet zoeken.'

Oplossing

Uiteindelijk kwam hij erachter dat Liesbeth van Tongeren de verantwoordelijk wethouder was op dit gebied. 'Ik heb toen met haar adviseur gesproken en er zijn hier heel veel mensen geweest, maar niemand heeft een oplossing. Ik hoor alleen maar 'dit is een opdracht van de wethouder', nou ja dan zijn we uitgepraat.'

De gemeente laat aan Den Haag FM weten dat ze in gesprek zijn geweest met Basili. 'Bij het plaatsen van nieuwe containers wordt een uitgebreide procedure doorlopen. Vaak lukt het dat iedereen tevreden is, maar soms niet. Het stadsdeel gaat met de ondernemer kijken of er op termijn een betere plek is voor de kiosk', aldus de woordvoerder van wethouder Van Tongeren.

