De Pietje Bell van ondernemend Leiden, Leids icoon Peter Labrujère, schrijft boek

'Ik had wel zes boeken kunnen schrijven. Ik maak zowat drie dagen in één dag mee', vertelt Labrujère in het Radio West-programma West Komt Thuis. Hij begint met schrijven in 1987, na het overlijden van zijn vader. 'Ik ben toen alles van me af gaan schrijven, elke dag een stukje. Van alles heb ik leuke anekdotes geschreven en dat boek is best grappig geworden. Alles is echt gebeurd,' verzekert hij.

Het boek staat vol anekdotes, en als je Lab kent, zoals Labrujère door vrienden wordt genoemd, kan je het hem het zo horen vertellen, met die typische Leidse tongval met die Amerikaans aandoende R. Hij houdt er al zijn hele leven van om grappen en grollen uit te halen.

Harley zonder rijbewijs

De Leidenaar is nu 70 jaar. Naast zijn familie zijn zijn grote liefdes de stad Leiden, de Leidse rederij en varen en Harley's en motorrijden. En die liefde voor Harley's begon al op jonge leeftijd. Toen hij zestien was kocht Labrujère in Rotterdam zijn eerste Harley. Hij stapte zonder rijbewijs en helm op de motor en reed naar huis.

'Daar stond agent Scheffer in vol tenue voor de deur. Hij kende mij en zei: "Wat heb je nou weer voor een mooi ding gekocht? Daar zou ik ook wel op willen zitten." Ik dacht: wat maakt het uit, ga achterop zitten en ik scheurde even lekker door de stad en zette hem weer voor de zaak af. "Geweldig Peet, Leuke ervaring!". Toen er twee jaar waren verstreken ging ik naar het politiebureau en kwam bij diezelfde agent Scheffer terecht om mijn oefenvergunning aan te vragen. 'Nee hè, je was toch al achttien. Dus je hebt twee jaar zonder rijbewijs rondgereden.' Scheffer vond het zo uniek, dat hij het in het politieblad heeft geschreven', vertelt Labrujère vrolijk.

Inktpotje

'Een keer had ik een inktpotje van de lagere school meegenomen. Ik ging met de jongens naar de Marekerk en gooide inkt in het wijwater. Het had direct zijn uitwerking, een man met een wit overhemd doopte zijn hand erin en sloeg een kruisje. Missie geslaagd dachten wij, maar ik had mijn vader hierin vergeten. Ondanks zijn brede grijns op zijn gezicht heb ik een week niet kunnen zitten. De komende twee maanden ging mijn zakgeld op aan een nieuw overhemd.'

Peter Labrujère | Privéfoto

Het boek staat vol met kleine en grote verhalen uit het leven van Labrujère. Bijvoorbeeld de keer dat hij de dochter van Phil Collins op zijn rondvaartboot had voor haar bruiloft, en zelfs werd uitgenodigd voor het diner. Labrujère bedankt, hij had plannen met zijn vrouw om een motortocht te maken. In 160 verhaaltjes leer je de Leidenaar kennen, van de aap van zijn opa, zijn kassaverzameling, de Leidse rederij en zijn kerstbomenverkoop voor het goede doel.

Book Drive Inn

Zondag wordt het boek van Labrujère met een Book Drive Inn geheel coronaproof gepresenteerd op het parkeerterrein op Haagweg 8 in Leiden. Peter Labrujère zit tussen 15.00 uur en 17.00 uur in een kraampje klaar om boeken te signeren.