Coronavirus: Aantal besmettingen loopt op, geen Belgische patiënten naar Nederland

De tweede golf van het coronavirus is in volle gang. Volg alles rond het virus in ons liveblog van maandag 26 oktober.

'Dinsdag geen nieuwe maatregelen'

Het kabinet kondigt dinsdag naar verwachting geen nieuwe, ingrijpende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens ingewijden komt er dan ook niet een persconferentie van een uur, zoals de afgelopen maanden gebruik is geworden als het kabinet maatregelen aanscherpte of versoepelde.

Wel komen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge met een korte verklaring, en zullen ze de pers te woord staan. Het kabinet overlegde zondag op het Catshuis over de coronacrisis. Na dat overleg klonk het al dat de mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown die een kleine twee weken geleden werd aangekondigd, pas later in de week zichtbaar zullen zijn. Het kabinet wil daarom nog even wachten voordat er definitief wordt besloten over nieuwe maatregelen, zeiden Haagse bronnen.

Ondernemers bezorgd over gevolgen coronacrisis voor mbo

De twee belangrijkste werkgeversorganisaties, MKB-Nederland en VNO-NCW, maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor mbo'ers. 'Het is niet alleen heel vervelend voor de jongeren die het betreft, het gaat hier ook om onze toekomstige medewerkers. De kwaliteit van het onderwijs is cruciaal, jongeren moeten hun studie op de juiste manier kunnen afronden', laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

De twee organisaties delen de zorgen van de MBO Raad. Die koepelorganisatie zei maandag dat het bij praktijkvakken op mbo's, zoals koken, groen- en dierverzorging of techniek, moeilijk is om de verplichte 1,5 meter afstand te houden. Bovendien hebben de studenten te weinig stageplekken.

Aantal nieuwe besmettingen loopt verder op

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 10.353 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Op zondag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 10.208 positieve tests gemeld. Het waren er aanvankelijk 10.211 maar dat is bijgesteld.

Het dagcijfer van zondag geeft mogelijk een vertekend beeld, omdat zaterdag een gedeelte van de cijfers ontbrak. Die data zijn alsnog toegevoegd aan de rapportage van zondag. Onbekend is hoeveel van de zondag gerapporteerde besmettingen eigenlijk bij de dagcijfers van zaterdag horen.

De cijfers zaterdag waren incompleet door ict-problemen bij de GGD'en. Volgens het RIVM lijkt het probleem met de toelevering van cijfers inmiddels verholpen. 'Het is nog niet zeker of alle ontbrekende aantallen verwerkt zijn. We houden dus een kleine slag om de arm', zegt een woordvoerder van het instituut.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 26. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend waren 27 sterfgevallen gemeld.

België vroeg Nederland om coronapatiënten over te nemen

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op ziekenhuizen bij de zuiderburen te verlichten. Voorlopig is er echter geen plek voor ze. 'Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden', zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Nederland is wel bereid om België te helpen, benadrukt Kuipers, en hij sluit niet uit dat een individuele patiënt een keer de grens over gaat om geholpen te worden. 'Maar het is lastig te accommoderen. We hebben allebei een enorme uitdaging', aldus Kuipers.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt met ruim 100

Ziekenhuizen behandelen maandag 2249 coronapatiënten. Dat zijn er 102 meer dan op zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 291 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 205 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 49 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 33 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 16 naar 506. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 33 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In de afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Politie: focus op beëindigen illegaal feest in plaats van boetes

De politie heeft bij een groot illegaal feest in de nacht van zaterdag op zondag in Hilversum geen boetes uitgedeeld omdat de politie de focus wilde leggen op het zo snel mogelijk beëindigen daarvan. Dat laat een woordvoerster van de politie desgevraagd weten.

Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna’s Hoeve. Het illegale feest was vlakbij het spoor. 'We wilden het feest zo snel mogelijk beëindigen. Het treinverkeer was ook stilgelegd. Mensen proberen op zo'n moment toch om weg te komen. Maar het was een onveilige plek in het donker. We wilden de mensen vooral daar op een veilige manier weg hebben. Het wil niet zeggen dat dit een blauwdruk is voor een volgend feest. Maar gezien de omstandigheden hebben we nu deze inschatting gemaakt en daarom geen boetes uitgedeeld', aldus een woordvoerster.

De dj bij het feest en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn wel aangehouden. Op diverse andere plekken werden ook illegale feesten beëindigd. Daarbij werden wel boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de coronaregels.

Commerciële snelteststraat in 's-Gravenzande

In 's-Gravenzande wordt vrijdag 30 oktober een commerciële snelteststraat geopend. Op het terrein van voetbalvereniging FC 's-Gravenzande kunnen mensen binnen twintig minuten weten of ze besmet zijn met het virus.

De teststraat gaat gebruik maken van de Abott-sneltest. De nieuwe teststraat benadrukt dat de testen afgenomen worden door BIG-geregistreerde artsen. Het analyseren van deze test duurt maar twintig minuten, waarna mensen via WhatsApp de uitslag krijgen. De test kost 80 euro exclusief btw.

Eerste Kamer debatteert over spoedwet

De Eerste Kamer debatteert maandag tot laat in de avond met de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ferd Grapperhaus (Justitie) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over de tijdelijke coronawet. De spoedwet vervangt de noodverordeningen waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De Tweede Kamer heeft op 13 oktober ingestemd met de wet, nadat een verbond van acht partijen het wetsvoorstel van het kabinet flink had aangepast. Belangrijke wijziging is dat de Tweede Kamer vooraf moet instemmen met een ingrijpende coronamaatregel. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties. Er is voor de nieuwe maatregelen die onder de coronawet vallen, geen toestemming nodig van de Eerste Kamer.

Dinsdag zullen ze er hoofdelijk over stemmen. De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft geen meerderheid in de senaat. Maar in de Tweede Kamer sleutelden ook voorstanders PvdA, GroenLinks, SGP en 50PLUS mee aan de wet. Dat zou in de senaat 50 van de 75 zetels opleveren.

Gommers tevreden met afspraken over spreiding coronazorg

Diederik Gommers is blij met de afspraken die vrijdag zijn gemaakt tussen het kabinet en verschillende spelers in de zorg. Daardoor krijgt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meer bevoegdheid bij de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen. "Er moet samengewerkt worden!", zegt Gommers het AD. 'Dat is niet vrijblijvend.'

'Ik denk wel dat hier een positief signaal van uitgaat. Veel ziekenhuisbestuurders opereren autonoom en ziekenhuizen vonden het in stand houden van de reguliere zorg nog belangrijker dan Covid-zorg', aldus Gommers in de krant. En dat moest veranderen. 'Alle partijen die betrokken zijn bij de patiëntenstroom hebben de plicht om Covid-zorg goed te regelen.'

'Er waren veel lokale verschillen, vrijdag hadden we bijvoorbeeld in Den Haag veel problemen', zegt de ic-arts. Ook in zijn eigen Erasmus MC in Rotterdam was de situatie penibel. 'We hebben twee patiënten moeten opnemen terwijl we al aardig vol lagen.' Dat moet nu zo goed als het kan voorkomen worden. 'We schalen in het hele land af en proberen Covid-patiënten zoveel mogelijk te verdelen', zegt Gommers.

Wachtlijst bij revalidatiecentrum Westhoff voor coronapatiënten

Revalidatiecentrum Westhoff van zorgorganisatie Florence heeft haar vierde verdieping wederom ingezet om herstellende coronapatiënten uit de regio op te vangen. Tijdens de eerste golf in maart bood het verpleeghuis opvang voor 25 coronapatiënten om te revalideren. Nu het aantal coronabesmettingen weer flink aan het oplopen is, is het verpleeghuis genoodzaakt om weer patiënten op te vangen. 'We zijn vrijdagmorgen open gegaan, en vrijdagavond lagen we al vol', vertelt een medewerker aan Omroep West.

Net als in de ziekenhuizen en andere opvanglocaties ligt de werkdruk in Westhoff hoog. ‘De tweede golf is hectischer dan de eerste’, vertelt een medewerker. ‘We hebben meer crisisopnames in de avonden en de weekenden dan voorheen.’

Tijdens de eerste golf raakten een aantal personeelsleden van het verpleeghuis besmet. ‘Die zijn nu ook nog aan het herstellen. Er wordt nu heel veel van ons gevraagd. En we doen het graag, maar het gaat niet zomaar’, zucht een medewerkster.

HMC trekt aan noodklok over IC-capaciteit

Het Haags Medisch Centrum (HMC) kampt met een groot tekort aan IC-capaciteit door de oplopende coronabesmettingen in onze regio. Op vrijdagavond moesten ambulances rondjes rijden op zoek naar beschikbare bedden voor patiënten die moesten worden overgeplaatst. 'We hebben toen uiteindelijk vier patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen, maar we zijn echt door het oog van de naald gekropen', meldt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het HMC.

De werkdruk in het HMC is door het grote aantal besmettingen onder het personeel enorm toegenomen. Eerder dit jaar had het ziekenhuis nog ondersteuning van militaire verpleegkundigen. 'Die zitten inmiddels in het UMC Utrecht', legt Wolf uit. 'Zolang het aantal besmettingen niet stabiliseert is het einde van de piek is totaal nog niet in zicht.'

Vanuit de landelijke politiek onstond veel kritiek op de gemeentebesturen over de aanpak van het aantal besmettingen. Dat is volgens Wolff niet terecht. 'We hebben een hele betrokken burgemeester. Het gemeentebestuur beschikt ook niet over de instrumenten die wij nu nodig hebben. Dat ligt bij de landelijke politiek.'

Sinterklaas gaat digitaal in Hillegom

De Sinterklaasintocht in Hillegom zal dit jaar volledig online zijn. Het organisatiecomité heeft gezocht naar mogelijkheden om met de Sint door de straten van Hillegom te trekken, maar door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Om de komst van de Sint niet ongemerkt voorbij te laten gaan kunnen de kinderen op internet meekijken.

Burgemeester Arie van Erk zal Sinterklaas wel welkom heten in Hillegom op 14 november. Het Hillegomse Sinterklaas-Nieuws zal in de week voorafgaand aan de intocht dagelijks de voorbereidingen laten zien.

Kabinet wacht nog met nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Het kabinet wil de besmettingscijfers van de komende paar dagen nog afwachten voor het een definitief besluit neemt over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal positieve testen ligt inmiddels rond de 10.000 per dag.

Premier Mark Rutte en de meest betrokken bewindslieden spraken zondag weer op het Catshuis met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM. Ze spraken informeel ruim twee uur met elkaar in de residentie van de minister-president.

Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo gestegen. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, zei Rutte vrijdag nog.

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag ook nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.

Wil je weten wat er het afgelopen weekend gebeurde? Lees dan hier ons liveblog terug.