Coronavirus: HMC luidt de noodklok over IC-capaciteit, Westhoff vangt coronapatiënten op

Revalidatiecentrum Westhoff wederom ingezet voor coronapatiënten

Revalidatiecentrum Westhoff van zorgorganisatie Florence heeft haar vierde verdieping wederom ingezet om herstellende coronapatiënten uit de regio op te vangen. Tijdens de eerste golf in maart boodt het verpleeghuis opvang voor 25 coronapatiënten om te revalideren. Nu het aantal coronabesmettingen weer flink aan het oplopen is, is het verpleeghuis genoodzaakt om weer patiënten op te vangen. 'We zijn vrijdagmorgen open gegaan, en vrijdagavond lagen we al vol', vertelt een medewerker aan Omroep West.

Net als in de ziekenhuizen en andere opvanglocaties ligt de werkdruk in Westhoff hoog. ‘De tweede golf is hectischer dan de eerste’, vertelt een medewerker. ‘We hebben meer crisisopnames in de avonden en de weekenden dan voorheen.’

Tijdens de eerste golf raakten een aantal personeelsleden van het verpleeghuis besmet. ‘Die zijn nu ook nog aan het herstellen. Er wordt nu heel veel van ons gevraagd. En we doen het graag, maar het gaat niet zomaar’, zucht een medewerkster.

HMC trekt aan noodklok over IC-capaciteit

Het Haags Medisch Centrum (HMC) kampt met een groot tekort aan IC-capaciteit door de oplopende coronabesmettingen in onze regio. Op vrijdagavond moesten ambulances rondjes rijden op zoek naar beschikbare bedden voor patiënten die moesten worden overgeplaatst. 'We hebben toen uiteindelijk vier patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen, maar we zijn echt door het oog van de naald gekropen', meldt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het HMC.

De werkdruk in het HMC is door het grote aantal besmettingen onder het personeel enorm toegenomen. Eerder dit jaar had het ziekenhuis nog ondersteuning van militaire verpleegkundigen. 'Die zitten inmiddels in het UMC Utrecht', legt Wolf uit. 'Zolang het aantal besmettingen niet stabiliseert is het einde van de piek is totaal nog niet in zicht.'

Vanuit de landelijke politiek onstond veel kritiek op de gemeentebesturen over de aanpak van het aantal besmettingen. Dat is volgens Wolff niet terecht. 'We hebben een hele betrokken burgemeester. Het gemeentebestuur beschikt ook niet over de instrumenten die wij nu nodig hebben. Dat ligt bij de landelijke politiek.'

Sinterklaas gaat digitaal in Hillegom

De Sinterklaasintocht in Hillegom zal dit jaar volledig online zijn. Het organisatiecomité heeft gezocht naar mogelijkheden om met de Sint door de straten van Hillegom te trekken, maar door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Om de komst van de Sint niet ongemerkt voorbij te laten gaan kunnen de kinderen op internet meekijken.

Burgemeester Arie van Erk zal Sinterklaas wel welkom heten in Hillegom op 14 november. Het Hillegomse Sinterklaas-Nieuws zal in de week voorafgaand aan de intocht dagelijks de voorbereidingen laten zien.

Kabinet wacht nog met nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Het kabinet wil de besmettingscijfers van de komende paar dagen nog afwachten voor het een definitief besluit neemt over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Het aantal positieve testen ligt inmiddels rond de 10.000 per dag.

Premier Mark Rutte en de meest betrokken bewindslieden spraken zondag weer op het Catshuis met deskundigen onder wie Jaap van Dissel van het RIVM. Ze spraken informeel ruim twee uur met elkaar in de residentie van de minister-president.

Het is dinsdag twee weken geleden dat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Sindsdien is het aantal besmettingen in rap tempo gestegen. Als het besmettingscijfer niet daalt zullen aanvullende stappen nodig zijn. Daarvoor liggen alle scenario's op tafel, zei Rutte vrijdag nog.

Maar mogelijke effecten van de gedeeltelijke lockdown zijn volgens het kabinet pas in de loop van deze week te zien. De premier wees er vrijdag ook nog op dat de eerste volle dag dat de nieuwe maatregelen van kracht waren twee dagen na de aankondiging was.

