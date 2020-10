Coronavirus: 'Negatief reisadvies kerstvakantie is nekslag voor reisbranche'

'Negatief reisadvies voor kerstvakantie buitenproportioneel'

Onbegrijpelijk, onverteerbaar en buitenproportioneel. Zo noemt reisbrancheorganisatie ANVR het mogelijke advies van het Outbreak Management Team (OMT) om reizen naar het buitenland in de kerstvakantie te ontraden.

De adviseur van de regering stelt dat in de zomermaanden 'vele honderden' mensen met het coronavirus naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Ervan uitgaande dat de situatie buiten Nederland deze winter qua risico op coronabesmettingen niet wezenlijk zal veranderen, denkt het OMT dat er een negatief reisadvies komt voor een vakantie over de grens.

Volgens de ANVR is er geen 'vakantieprobleem', maar een 'gedragsprobleem'. Daarmee schaart de organisatie zich achter de opmerking van premier Rutte, die zei dat 'het er niet om gaat wat je doet of waar je naar toe gaat, het gaat erom hoe je je gedraagt'.

'We zitten nog steeds op het verkeerde spoor'

Het nog altijd stijgende aantal ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus laat zien 'dat we nog steeds op het verkeerde spoor zitten'. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in de Tweede Kamer. De druk op de ziekenhuizen neemt door het nog altijd snel oplopende aantal besmettingen verder toe, waarschuwt Kuipers. In het beste geval wordt de piek voor de ziekenhuizen al volgende week bereikt, maar dan moet de komende dagen echt een afvlakking te zien zijn. De oplopende opnames in de ziekenhuizen, zowel op de ic als op verpleegafdelingen, wijzen daar volgens hem nu nog niet op.

'Patiënt verzwijgt Covidklachten uit angst voor uitstel operatie'

Patiënten die reguliere zorg nodig hebben verzwijgen steeds vaker dat zij coronaklachten hebben, stelt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Reden is dat ze niet willen dat een geplande operatie of behandeling wordt uitgesteld. 'Dit vormt een groot risico voor de patiënt zelf, de zorg en voor andere patiënten', aldus de vereniging. De organisatie roept patiënten en hun bezoekers op om klachten kenbaar te maken.

Onderwijsorganisaties: alles eraan doen om scholen open te houden

Organisaties uit het onderwijs roepen personeelsleden en leerlingen op er 'met elkaar alles aan te doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden'. Om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt, schrijven de VO-Raad, de Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijsvakorganisaties en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) in een open brief.

GL en VVD: zorgverleners moeten meebeslissen over de zorg

Zorgverleners zoals verpleegkundigen moeten meer betrokken worden en inspraak krijgen bij het beleid en bij besluiten van de zorginstelling die direct met hun werk te maken hebben. VVD en GroenLinks dienen woensdag in de Tweede Kamer een initiatiefwet in die deze zeggenschap wettelijk vastlegt. Meepraten is volgens de partijen belangrijk, omdat het goed is voor de motivatie van zorgverleners en ook de kwaliteit van hun werk verbetert. De partijen verwijzen naar de coronacrisis en de opschaling van het aantal bedden op de intensive care. Terwijl de coronacrisis het uiterste vergt van de inzet van verpleegkundigen, is zeventig procent niet betrokken bij het maken van plannen voor de opvang van corona-patiënten, stellen ze.

OMT: negatief reisadvies voor kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zal een negatief reisadvies gelden voor vakanties in het buitenland, verwacht het Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van de regering gedurende de coronacrisis. Het Parool schrijft hierover. In het nieuwste advies stelt het OMT dat in de zomermaanden ‘vele honderden’ mensen, vooral jongeren, met Covid-19 naar Nederland zijn teruggekomen van een vakantie in het buitenland. Bovendien ging volgens metingen van de GGD slechts een kwart van de reizigers na een reis naar een zogenoemd ‘code oranjeland’ in quarantaine.

'Woorden minister komen horeca rauw op het dak'

De boodschap van minister Hugo de Jonge dat de huidige coronamaatregelen waarschijnlijk verlengd worden tot in december kwam vice-voorzitter Anil Soekhoe van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland 'rauw op het dak vallen'. Dat zei hij woensdagochtend in West wordt Wakker op Radio West. 'Je wil perspectief als horeca-ondernemer', legde hij uit. 'De verwachting was dat deze maatregelen golden voor twee tot vier weken. Als je dan ineens hoort dat het tot in december kan duren, wordt dat perspectief bij je weggehaald.' Hij houdt er rekening mee dat dit zaken die het al lastig hebben 'een extra zetje' geeft.

Ruim 4,5 miljoen mensen zagen 'coronapersmoment' kabinet

Gemiddeld ruim 4,5 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar mededelingen over de coronasituatie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Volgens Stichting KijkOnderzoek zagen gemiddeld 2.944.000 mensen in het 'Journaal extra' op NPO1 dat De Jonge zei dat de huidige coronamaatregelen waarschijnlijk nog tot in december gaan duren. Op RTL werd het 'Nieuws Extra' bekeken door gemiddeld 1.271.000 mensen. Op SBS6 zaten rond 19.00 uur gemiddeld 374.000 mensen klaar voor de uitzending van het extra ingelaste journaal.

'Verlenging coronamaatregelen tot in december heel waarschijnlijk'

Frits Rosendaal, arts-epidemioloog van het LUMC in Leiden, noemt het 'heel waarschijnlijk' dat de coronamaatregelen worden verlengd tot in december. Minister Hugo de Jonge gaf dinsdagavond tijdens een persmoment over het coronavirus ook al aan dat dit zou kunnen. Rosendaal wees er tijdens West Wordt Wakker op Radio West op dat het aantal coronabesmettingen inmiddels weliswaar iets minder hard stijgt, maar dat er nog geen sprake is van een daling. 'Het is niet dat je van deze twee weken lockdown een groot effect ziet. Dit is geen grote hamer, maar een hamertje.' Of een korte, stevige lockdown meer effect zou hebben, is de vraag. 'Maar er is een grens aan wat in een land mogelijk is', benadrukt Rosendaal. 'Zoiets zomaar doen, is niet zo heel eenvoudig.'

Coronacrisis dwingt Heineken tot schrappen van banen

Heineken gaat als gevolg van de coronacrisis aanzienlijk in de personeelskosten snijden. De uitgaven voor medewerkers op het Nederlandse hoofdkantoor en regionale kantoren van de bierbrouwer moeten met ongeveer twintig procent omlaag, waardoor banen verloren gaan. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Hij kon nog geen precieze aantallen noemen.

Veel sportscholen draaien verlies, 'ouderen durven het niet aan'

Het ledental van sportscholen is de laatste maanden gestegen, maar zit nog niet op het niveau van voor corona, meldt de NOS. Volgens brancheorganisatie NL Actief is het gemiddeld nu zo'n tachtig tot negentig procent ten opzichte van maart. Rond de heropening in juli was dat zo'n zeventig procent. Jongere sporters gaan nu wel weer sneller naar de sportschool dan ouderen. Voor veel ondernemers is de terugkeer van dit deel van de oorspronkelijke leden nog niet genoeg om de kosten te dekken, zegt Ronald Wouters, directeur van NL Actief. Want juist met die laatste tien à twintig procent maken sportscholen vaak pas winst.

'Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Dinsdag telde Nederland voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar de explosieve groei is er volgens Wallinga uit. Ook ziet Wallinga het reproductiegetal dalen richting de één. 'Hij zit er nog iets boven, volgens onze schatting nu. Maar ik wil waken voor te snelle conclusies. Het nare van deze dagen is: we vermoeden dat we de piek bereiken, maar dat kun je pas echt concluderen als je eroverheen bent en de aantallen echt dalen. Ik hoop en verwacht dat we dat dit weekeinde of vlak daarna kunnen zeggen.'

Planten verkopen in het hotel: 'We verhuren liever kamers, maar plezier is ook wat waard'

'We horen altijd dat we groene vingers hebben. We verzorgen niet alleen onze hotelgasten, maar ook de binnenplaats. En zelfs de steeg hiernaast, dus wij dachten: als we ze kunnen verzorgen, dan kunnen we ze ook verkopen'. Hoteleigenaars Jeroen en Desiree toverden hun hotel in het historische centrum van Delft om in een tijdelijke plantenwinkel. Lekker bezig zijn ook Kim en Hugo van 'groots café' Hanno aan het Doelenplein: 'We hebben gekozen voor de horeca omdat we het leuk vinden om mensen blij te maken'. En daar gaan ze gewoon mee door, lockdown of niet.

Golfen populair in coronatijdperk: 'Het is niet alleen voor oudjes'

Jezelf bezighouden in de buitenlucht? Check. Anderhalve meter afstand houden? Geen enkel probleem. En toch samen sporten? Ook dat kan als je alle coronaregels in acht neemt. Golfclubs in heel Nederland zien de ledenaantallen sterk toenemen. Bijvoorbeeld golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn.

Wandelende horecamannen ontmoeten Mark Rutte

Premier Mark Rutte krijgt woensdag bezoek van de twee wandelende horecaondernemers. Bert van Zijtveld van restaurant De Heikamp en Alain Schepers van de Bierista Bieropleiding. Zij wandelden in tien dagen meer dan 200 kilometer van het Achterhoekse Ruurlo naar Den Haag om aan de minister-president te kunnen vertellen wat er leeft in de branche. Onderweg spraken de twee met tientallen restauranthouders, andere ondernemers en deskundigen. Van alle gesprekken zijn korte filmpjes gemaakt en een compilatie daarvan geven de twee aan het einde van de ochtend aan Rutte. "Het is belangrijk dat hij dit hoort", aldus de ondernemers. 'De horeca wil graag met het kabinet in gesprek en onderdeel worden van de oplossing.'

Mark Rutte moet in Tweede Kamer coronabeleid uitleggen

Een dag nadat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hadden gezegd dat de gedeeltelijke lockdown nog tot in december gaat voortduren, gaan beide bewindslieden in debat met de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Voor het debat begint zullen Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM de Kamerleden bijpraten over de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.

Kabinet wil 25 testlocaties voor sneltesten

Het kabinet wil het aantal testmogelijkheden flink verruimen, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Er komen onder meer 25 testlocaties voor sneltesten. De eerste locaties moeten eind volgende maand worden geopend. Verder komen er zeven extra grote testlocaties waar naast de gewone test ook verscheidene soorten sneltesten worden aangeboden. Daarover wordt gesproken met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Eindhoven.

Ferd Grapperhaus vroeg zelf naar informatie over Dam-demonstratie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werd op eigen verzoek betrokken bij de uit de hand gelopen Dam-demonstratie op 1 juni. De CDA-bewindsman vroeg een dag voordat de coronaregels in de hoofdstad massaal werden overtreden aan landelijk korpschef Van Essen hem op de hoogte te houden. Dat staat in schril contrast met eerdere lezingen die de bewindsman gaf. Dat blijkt uit correspondentie die na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door het ministerie van Justitie en Veiligheid aan De Telegraaf is verstrekt. Vooral de berichten die tussen politiebaas Van Essen en Grapperhaus zijn gewisseld, werpen een ander licht op de betrokkenheid van de minister. 'Hou je me goed op de hoogte, met name over die demonstratie in Amsterdam?"' vroeg Grapperhaus een dag voor de demonstratie.

’Grote snelteststraat in parkeergarage Schiphol’

Schiphol krijgt een grote teststraat waar reizigers zich vlak voor vertrek snel kunnen laten controleren op corona. De locatie zou volgens bronnen de parkeergarage P3 zijn, die normaal voor lang parkeren is gereserveerd, maar nu praktisch leeg staat door 70 procent teruggang in passagiers. Het ministerie van VWS maakt alle plekken voor nieuwe ’XL-teststraten’ en sneldiensten woensdagochtend bekend. Een woordvoerder wilde daar dinsdag formeel nog niet op vooruitlopen, maar ingewijden bevestigen tegenover De Telegraaf dat Schiphol daarbij zit. De teststraat is niet alleen voor reizigers, maar ook voor automobilisten op de A4 en inwoners van de Randstad.

Boeren met voedselpakket naar besmette Rob Jetten

D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft dinsdagavond onverwacht bezoek aan huis gekregen van een delegatie van de boerenactiegroep Farmers Defence Force. Dat meldt de Gelderlander. Zij zochten Jetten thuis op om hem naar eigen zeggen "met een gezond voedselpakket beterschap te wensen". Eerder dinsdag werd bekend dat Jetten ook corona heeft.

Evenementenbranche kijkt na verlenging maatregelen naar voorjaar

De evenementenbranche richt zijn pijlen op het voorjaar nu de huidige coronamaatregelen nog zeker tot in december gaan duren. Zorgminister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat de huidige gedeeltelijke lockdown, waarin er voor maximaal dertig man publiek iets georganiseerd mag worden, wordt verlengd.

'We zagen het al aankomen, we zetten in op het volgende voorjaar', reageert Willem Westermann van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). 'Het is jammer, maar niet onverwacht.' De hoop in de evenementenbranche is dat de verspreiding van het coronavirus 'niet nog erger wordt'. 'Hopelijk kunnen we na de feestdagen weer inzetten op evenementen, zodra er ook bijvoorbeeld sneltesten zijn.'

Evenementen zijn voorlopig verboden en er is maximaal dertig man publiek welkom in theaters, bioscopen en concertzalen. 'We hebben wel enorm respect voor de mensen die zoiets toch organiseren. Er valt totaal geen geld mee te verdienen, maar je maakt het publiek er wel erg blij mee. Er worden mooie dingen opgezet, maar het is niet rendabel.'

