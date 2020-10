Coronavirus: Aantal nieuwe besmettingen blijft boven de 10.000

RIVM: 10.280 positieve coronatesten, door correctie meer dan woensdag

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.280 positieve coronatests geregistreerd. Op woensdag had het RIVM 8118 positieve tests gemeld. Dit cijfer was echter lager door een technische storing, waardoor de gegevens niet compleet waren. In de drie voorgaande dagen meldde het gezondheidsinstituut iets meer dan 10.000 besmettingen.

Het aantal sterfgevallen kwam afgelopen etmaal uit op 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Dergelijke informatie wordt soms met vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland in totaal bijna 68.000 positieve tests geregistreerd. Over de week ervoor meldde het RIVM ruim 58.000 nieuwe gevallen. Dat betekent dat er sinds het begin van de uitbraak meer dan 330.000 mensen in Nederland positief zijn getest.

Kleine stijging aantal coronapatiënten op intensive care

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in ziekenhuizen is alleen op de intensivecareafdelingen licht toegenomen. Op de IC's liggen 553 patiënten met het coronavirus, acht meer dan woensdag, becijfert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS). Twee van deze patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster. Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gelijk gebleven: dat zijn er 1831. Opgeteld liggen nu dus 2384 Nederlandse coronapatiënten in het ziekenhuis, inclusief de twee in Duitsland. Het centrum meldt verder dat de laatste 24 uur 35 patiënten zijn overgeplaatst van de ene regio naar de andere, net zoveel als woensdag. Dit om de druk zoveel mogelijk te verspreiden. Ook binnen regio's worden patiënten overgeplaatst, maar daarover brengt het landelijke centrum geen cijfers naar buiten.

Ziekenhuizen werken aan uitbreiding van hun intensivecarecapaciteit. Die wordt opgeschroefd tot 1350 bedden. In noodgevallen kan dit aantal verder stijgen tot 1700.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de bescheiden stijging van het aantal ziekenhuisopnames van de laatste twee dagen een gunstige ontwikkeling. 'Dat biedt de mogelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te blijven spreiden.'

Thuiszorg vraagt familieleden en vrienden van cliënten om hulp

De druk op de thuiszorg wordt door de coronacrisis zo groot, dat de sector een beroep doet op familieleden en vrienden van cliënten. Zij kunnen het verzoek krijgen om te helpen, niet alleen met het doen van de was of het koken van eten, maar ook bijvoorbeeld bij toiletbezoek of bij het wassen van iemand. 'Zorgorganisaties proberen eerst om uren in te leveren op niet-zorgtaken zoals overleggen, cursussen, opleidingen. Maar op veel plekken moet er ook al een beroep worden gedaan op mantelzorgers om zorgtaken over te nemen', laat een woordvoerder van de branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ weten.

Willem-Alexander bezoekt HMC Westeinde

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend in Den Haag een werkbezoek gebracht aan Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde. Het bezoek stond in het teken van de actuele behandeling van COVID-19 patiënten op de afdelingen Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde en Radiologie en de werkwijze van de crisisstructuur COVID-19.

Coronasysteem GGD kon vele contactonderzoekers niet aan

Te veel bron- en contactonderzoekers die tegelijk gebruikmaakten van hetzelfde programma voor hun werk. Daardoor ontstond woensdag een storing in de computersystemen van de regionale gezondheidsdiensten, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland donderdag weten. Door de panne kwamen de dagcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uren later dan gebruikelijk naar buiten. Het gaat volgens de GGD om een ander soort storing dan die van zaterdag.

‘Eerste helft 2021 daalt aantal woningtransacties door coronacrisis’

De opleving van de woningverkoop is waarschijnlijk maar van korte duur. Dat zeggen economen van ING. Zowel in de vier grote steden als in de rest van het land zal in de eerste helft van volgend jaar het aantal woningtransacties dalen door de coronacrisis. Dat zal vervolgens ook een effect hebben op de prijzen van woningen, zo denken ze.

Een vrouw bekijkt het huizenaanbod bij een makelaar | Foto ter illustratie: ANP

Keijzer: 'voucherbank' voor reisorganisaties gaat er komen

Er komt een voucherbank waar reisorganisaties geld kunnen lenen zodat ze klanten met geannuleerde reizen kunnen terugbetalen met vouchers. Dat zegt staatssecretaris Mona Keijzer in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Het kabinet meldde eerder al dat daar onderzoek naar werd gedaan.

Geen voordeeltjes voor bedrijven die aan sneltestlocaties werken

Bedrijven die meewerken aan de uitrol van de sneltestlocaties voor coronatests hebben daar verder geen voordeel van. Volgens een zegsman van ondernemersorganisatie VNO-NCW is het niet zo dat het personeel van die ondernemingen straks voorrang krijgt bij coronatests.

Oproep voor noodfonds voor Haagse sportverenigingen

Er moet een noodfonds komen voor de ruim 270 Haagse sportverenigingen. Daarvoor pleit de Adviesraad voor Sport. Den Haag overlegt deze donderdag over de gemeentelijke begroting voor 2021, ook de sportbegroting. Als het aan de Adviesraad ligt, wordt dit noodfonds in die sportbegroting opgenomen.

'We merken dat heel veel sportverenigingen het ontzettend moeilijk hebben in deze coronatijd', legde voorzitter John van den Berg van die Adviesraad donderdagochtend uit in West Wordt Wakker op Radio West. 'Er worden wel door de overheid gelden in het vooruitzicht gesteld, maar dat betekent nog niet dat die verenigingen dit geld meteen hebben. Om die tijd te overbruggen, zou het goed zijn als er een hulpfonds voor die verenigingen zou komen.'

Van den Berg wijst erop dat in mei al dertig procent van de Nederlandse sportverenigingen aangaf bijna niet meer aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen als het zo doorgaat. 'Dat was een prognose voor de periode tot en met juni. Inmiddels gaat de corona-ellende voor de sportverenigingen gewoon door, het wordt alleen nog maar erger.'

Coronacrisis leidt tot 17,5 procent meer WW-uitkeringen

De coronacrisis heeft flinke impact op de regionale werkgelegenheid. Volgens het UWV is ondanks de dempende werking van steunmaatregelen het aantal WW-uitkeringen in de regio Haaglanden tijdens eerste maanden van de crisis - van februari tot en met mei - met 29,1 procent toegenomen. De uiteindelijke toename tot en met augustus komt uit op 17,5 procent. Het UWV verwacht dat het aantal WW-uitkeringen in 2021 verder stijgt. Tegelijkertijd zal het aantal vacatures fors lager zijn dan voor de coronacrisis. Het gemiddeld aantal openstaande online vacatures per week daalde in Midden-Holland 27,5 procent ten opzichte van de periode tot half maart.

Film Festival Leiden gaat door ondanks corona

De vijftiende editie van het Leiden International Film Festival start donderdagavond. Vanwege alle coronamaatregelen heeft de organisatie deze editie al omgedoopt tot Edition 14 en een half, met als ondertitel No Half Measures. Vanwege de coronavoorschriften kunnen er dit jaar maar dertig mensen per bioscoopzaal films bekijken, maar daarnaast kunnen mensen ook online films bekijken. 'We openen met zes verschillende films', vertelde directeur Alexander Mouret van het Leidse filmfestival donderdagochtend in West Wordt Wakker op Radio West. 'Die zijn allemaal uitverkocht. Mensen willen dus wel komen. Alleen, het zijn minder mensen dan gebruikelijk. Terecht ook. Als je ouder bent of tot de risicogroep behoort, zou ik ook zeggen: doe voorzichtig. Aa de andere kant is de bioscoop een van de gelegenheden waarvan heel duidelijk is aangetoond dat het met ventilatie en alle andere maatregelen een van de veiligste corona-uitjes is.' Alle coronamaatregelen hebben uiteraard financiële gevolgen voor de organisatie. 'Maar we overleven het wel.'

Partijen willen tijdelijk vuurwerkverbod om zorg te ontzien

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen een tijdelijk verbod op de verkoop van bijna alle vuurwerk. Zo moet worden voorkomen dat toch al overbelaste ziekenhuizen en huisartsenposten - vanwege het coronavirus - het rond de jaarwisseling nog drukker krijgen met vuurwerkslachtoffers. Beide partijen ijveren al langer voor een vrijwel volledig vuurwerkverbod. Maar het kabinet wil nog niet verder gaan dan het al aangekondigde verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het onderwerp.

CBS: herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

Ondernemers in de Nederlandse industrie zijn deze maand pessimistischer geworden door de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt daarmee een einde aan vijf maanden waarin het sentiment herstel liet zien. De graadmeter, waarmee het statistiekbureau het producentenvertrouwen meet, ging van min 4,8 in september naar min 5,6 in oktober. In de voorgaande maanden werden ondernemers telkens juist ietsje minder negatief.

CoronaMelder: 10.000 meldingen per dag, ook op meer dan 1,5 meter

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload. Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal aan de NOS. 'In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.'

'Ouderen vrezen nu al eenzame kerstdagen'

Ruim veertig procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Sowieso zitten veel senioren momenteel alweer weken binnen, in hun eentje, schrijft het AD op basis van een enquête van ouderenbond ANBO onder 1066 mensen. Uit de enquête komt naar voren dat 41,9 procent van de ondervraagde ouderen stelt Kerstmis 'alleen of met mijn partner' te gaan vieren. Een kleine dertien procent heeft vooralsnog het plan die dagen 'alleen met ons eigen huishouden' door te brengen. Zo'n 27 procent zal thuis mensen ontvangen of zelf op bezoek gaan bij familie of vrienden. Slechts 0,6 procent gaat 'online iets speciaals met elkaar doen'.

'Reguliere en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden'

Het is ondoenlijk om zowel de coronazorg als de reguliere zorg de komende weken volledig draaiende te houden. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen "met hun rug tegen de muur". 'We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen.’'

Nieuwe update over coronadrukte in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt nog altijd. Daarom vertelt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ook donderdag wat dit betekent voor de zorg, niet alleen voor de coronapatiënten maar ook voor mensen met andere aandoeningen. Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden donderdag 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, en dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic's toe met bijna 250.

Commerciële teststraten moeten zich beter aan de regels houden

Commerciële teststraten moeten zich beter aan de regels gaan houden, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daarom gaat hij de regels verduidelijken. Zo moet er altijd getest worden onder medisch toezicht en moet de registratie op orde zijn. Op dit moment zijn 'vermoedelijk' niet alle commerciële teststraten bekend, zei de minister in de Tweede Kamer. Er is niet altijd een arts aanwezig en ook worden positieven testuitslagen niet altijd doorgegeven aan de GGD. Dan kan de GGD geen bron- en contactonderzoek doen.

Als de bedrijven zich niet aan de regels houden, zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingrijpen, waarschuwde De Jonge. Vorige week meldde de inspectie al dat klanten er 'niet automatisch'van moeten uitgaan dat alle commerciële teststraten even betrouwbaar zijn.

Noordwijkse jongeren ontwerpen mondkapjes voor jong en oud

Jongeren uit Noordwijk hebben mondkapjes ontworpen voor hun medescholieren en docenten. In totaal zijn er 3.000 mondkapjes gemaakt voor het Northgo College en Teylingen College Leeuwenhorst. Sinds maandag is het dragen van mondkapjes op die scholen verplicht.

'Door jongeren te betrekken bij de coronamaatregelen is er meer bereidwilligheid en begrip. Dat is enorm belangrijk', zegt docent Harry Mulder van het Northgo College. 'Komende periode bekijken we wat we nog meer kunnen doen om de jongeren mede-eigenaar te maken van de uitdaging om het aantal coronabesmettingen te verminderen', zegt rector Cees Slats van het Teylingen College Leewenhorst. De scholen werken samen met de gemeente en organisatie Youngpwr. Binnenkort gaan de jongeren ook mondkapjes ontwerpen voor de ouderen en eenzamen van Noordwijk.

Ontwerpers mondkapjes Teijn en Julian (midden) | Foto: Northgo College

