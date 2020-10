Coronavirus: Jongeren ontwerpen mondkapjes voor leerlingen en ouderen

CBS: herstel producentenvertrouwen stokt in oktober

Ondernemers in de Nederlandse industrie zijn deze maand pessimistischer geworden door de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt daarmee een einde aan vijf maanden waarin het sentiment herstel liet zien. De graadmeter, waarmee het statistiekbureau het producentenvertrouwen meet, ging van min 4,8 in september naar min 5,6 in oktober. In de voorgaande maanden werden ondernemers telkens juist ietsje minder negatief.

CoronaMelder: 10.000 meldingen per dag, ook op meer dan 1,5 meter

Zo'n 10.000 keer per dag krijgt in Nederland iemand een melding van de CoronaMelder-app. Dat schat Ron Roozendaal, die als chief information officer van het ministerie van Volksgezondheid de leiding heeft over de app die inmiddels 3,7 miljoen keer is gedownload. Die 10.000 mensen waren niet allemaal binnen anderhalve meter van een besmet persoon, erkent Roozendaal aan de NOS. 'In het overgrote deel van de gevallen herkent de app de afstand correct. Maar in een klein deel van de gevallen was je op grotere afstand.'

'Ouderen vrezen nu al eenzame kerstdagen'

Ruim veertig procent van de Nederlandse ouderen verwacht dit jaar Kerstmis alleen of hooguit met de eigen partner te vieren. Sowieso zitten veel senioren momenteel alweer weken binnen, in hun eentje, schrijft het AD op basis van een enquête van ouderenbond ANBO onder 1066 mensen. Uit de enquête komt naar voren dat 41,9 procent van de ondervraagde ouderen stelt Kerstmis 'alleen of met mijn partner' te gaan vieren. Een kleine dertien procent heeft vooralsnog het plan die dagen 'alleen met ons eigen huishouden' door te brengen. Zo'n 27 procent zal thuis mensen ontvangen of zelf op bezoek gaan bij familie of vrienden. Slechts 0,6 procent gaat 'online iets speciaals met elkaar doen'.

'Reguliere en coronazorg zijn niet volledig draaiende te houden'

Het is ondoenlijk om zowel de coronazorg als de reguliere zorg de komende weken volledig draaiende te houden. Dat zegt Chief Nursing Officer Bianca Buurman in het AD. Buurman is de belangrijkste adviseur van zorgminister Hugo de Jonge over verpleegkundige zorg en pleitte eerder al voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Volgens Buurman staan ziekenhuismedewerkers door het oplopende aantal besmettingen "met hun rug tegen de muur". 'We weten dat komende vier weken nog minimaal twee keer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis gaan komen. De zorg voor hen is intensiever omdat je helemaal ingepakt staat, per patiënt zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Tegelijkertijd willen burgers met andere ziekten ook geholpen worden. We hebben gewoonweg de mensen niet om dat te doen.’'

Nieuwe update over coronadrukte in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt nog altijd. Daarom vertelt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ook donderdag wat dit betekent voor de zorg, niet alleen voor de coronapatiënten maar ook voor mensen met andere aandoeningen. Kuipers geeft zijn update vanuit het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam.

Ziekenhuizen behandelden donderdag 2376 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Van hen liggen 1831 op een verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds begin april. Op de intensive cares liggen 545 coronapatiënten, en dat is het hoogste aantal sinds begin mei. In de afgelopen twee weken is het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen gestegen met ruim 650 en nam het aantal patiënten op de ic's toe met bijna 250.

Commerciële teststraten moeten zich beter aan de regels houden

Commerciële teststraten moeten zich beter aan de regels gaan houden, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daarom gaat hij de regels verduidelijken. Zo moet er altijd getest worden onder medisch toezicht en moet de registratie op orde zijn. Op dit moment zijn 'vermoedelijk' niet alle commerciële teststraten bekend, zei de minister in de Tweede Kamer. Er is niet altijd een arts aanwezig en ook worden positieven testuitslagen niet altijd doorgegeven aan de GGD. Dan kan de GGD geen bron- en contactonderzoek doen.

Als de bedrijven zich niet aan de regels houden, zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingrijpen, waarschuwde De Jonge. Vorige week meldde de inspectie al dat klanten er 'niet automatisch'van moeten uitgaan dat alle commerciële teststraten even betrouwbaar zijn.

Noordwijkse jongeren ontwerpen mondkapjes voor jong en oud

Jongeren uit Noordwijk hebben mondkapjes ontworpen voor hun medescholieren en docenten. In totaal zijn er 3.000 mondkapjes gemaakt voor het Northgo College en Teylingen College Leeuwenhorst. Sinds maandag is het dragen van mondkapjes op die scholen verplicht.

'Door jongeren te betrekken bij de coronamaatregelen is er meer bereidwilligheid en begrip. Dat is enorm belangrijk', zegt docent Harry Mulder van het Northgo College. 'Komende periode bekijken we wat we nog meer kunnen doen om de jongeren mede-eigenaar te maken van de uitdaging om het aantal coronabesmettingen te verminderen', zegt rector Cees Slats van het Teylingen College Leewenhorst. De scholen werken samen met de gemeente en organisatie Youngpwr. Binnenkort gaan de jongeren ook mondkapjes ontwerpen voor de ouderen en eenzamen van Noordwijk.

Ontwerpers mondkapjes Teijn en Julian (midden) | Foto: Northgo College

