Coronavirus: Record nieuwe besmettingen, Haagse bibliotheken langer open

Voor het eerst meer dan 11.000 nieuwe besmettingen

Voor het eerst zijn meer dan 11.000 positieve coronatests gemeld in een etmaal tijd. Het is niet duidelijk of dit meldingen zijn die later zijn binnengekomen door de storing van woensdag. Toen kwamen aanzienlijk minder meldingen binnen dan in de dagen ervoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 11.141 meldingen van positieve tests. Op donderdag kwamen er 10.276 nieuwe gevallen bij.

Gemeente Den Haag wil wijkbibliotheken langer open

De gemeente Den Haag probeert wijkbibliotheken eerder te kunnen openen. Dat liet wethouder Robert van Asten donderdag aan de gemeenteraad weten. Met de maatregel wil het stadsbestuur extra studieplekken creëren voor leerlingen. De gemeente bekijkt nu samen met de medewerkers of de openingstijden opgerekt kunnen worden. Het stadsbestuur gaat ook op zoek naar studieplekken op andere plekken in Den Haag, bijvoorbeeld in leegstaande panden.

De gemeente onderzoekt tegelijkertijd ook of de ventilatie in sommige bibliotheekpanden verbeterd kan worden. Die is volgens het college op sommige locaties niet in orde.

Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen weer stabiel

Voor de derde dag op rij blijft het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen ongeveer gelijk. Dat kan een eerste effect zijn van de maatregelen die de overheid twee weken geleden invoerde, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). 'De komende dagen moeten aantonen dat deze trend doorzet', voegt hij er aan toe.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1818 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 13 minder dan op donderdag en woensdag. Op dinsdag lagen 1829 coronapatiënten in de klinieken. In de dagen ervoor kwamen er juist tientallen patiënten per dag bij.

Op de intensive cares liggen vrijdag 567 coronapatiënten, 14 meer dan op donderdag. In totaal steeg het aantal opgenomen patiënten dus met 1 naar 2385.

Regionale theaters en musea ontvangen geld van Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen door de anderhalvemetermaatregelen door te kunnen voeren. In onze regio krijgt bijvoorbeeld Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag geld van het fonds om het Zuiderstrand Theater aan te passen. Zo kan het publiek weer veilig worden ontvangen. Het gaat dan om een bedrag van iets meer dan 32.000 euro.

Maar ook theater Ins Blau in Leiden ontvangt geld. 35.000 euro zodat bezoekers veilige afstand van elkaar kunnen bewaren. Het Haagse Laaktheater krijgt maar liefst 65.000 euro zodat ze op een alternatieve locatie voorstellingen kunnen programmeren. Dit omdat op de huidige plek niet kan worden voldaan aan de corona-eisen. Bekijk hier alle toekenningen aan theaters, muziekpodia en theaterproducenten.

Ook regionale musea krijgen geld van Kickstart Cultuurfonds. Panorama Mesdag in Den Haag krijgt 80.000 euro om het museum aan te passen aan de anderhalvemetermaatregelen. Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten ontvangt 35.000 euro om hetzelfde te realiseren. Beelden aan Zee op Scheveningen moet een alternatieve tentoonstelling maken en krijgt daarvoor een ton. Ook de Pieterskerk in Leiden krijgt een ton. Dit om de kerk zo aan te passen dat er weer bezoekers kunnen worden ontvangen. Bekijk hier alle toekenningen aan musea.

Oproep aan wie kan: kom helpen in de zorg

Mensen die nu weinig om handen hebben, zoals werknemers in de horeca en de reiswereld, worden opgeroepen (ook tegen betaling) te komen helpen in de zorg. Als ze eerder al eens in de zorg hebben gewerkt is dat helemaal mooi, maar ook anderen zijn welkom. Die kunnen voor lichte zorgtaken worden klaargestoomd met een cursus van een week. Werkgevers wordt intussen gevraagd in hun personeelsbestand te zoeken naar mensen die uitgeleend zouden kunnen worden aan de zorg en die ze voor de gelegenheid wel even willen missen.

De oproepen komen van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg, en van Extra handen voor de zorg, een breed samenwerkingsverband van onder meer werkgeversorganisaties en opnieuw ActiZ. Extra handen voor de zorg bestaat al langer en heeft nu 2500 mensen beschikbaar, maar dat moeten er veel meer worden.

Volleybalbond schrapt bekercompetities om ruimte te maken

De Nederlandse volleybalbond Nevobo heeft alle bekercompetities voor dit seizoen geschrapt. De bond hoopt dat de reguliere competities wel uitgespeeld kunnen worden. Om daar zoveel mogelijk ruimte voor te maken op de kalender, heeft de Nevobo de nationale en regionale bekercompetities stopgezet. Het Europese ticket dat normaal gesproken in het nationale bekertoernooi op het spel staat, wordt nu vergeven via de reguliere competitie.

160 patiënten in en om Den Haag overgeplaatst naar andere regio's

De ziekenhuizen in Den Haag en omgeving hebben 160 patiënten over moeten plaatsen naar andere regio's in Nederland. Dat zei Martin Schalij van de samenwerkende ziekenhuizen vanmorgen in West Wordt Wakker.

Het was vorige week even heel spannend toen er veel mensen naar de ziekenhuizen kwamen dat er een opnamestop dreigde. Ambulances moesten rondjes blijven rijden. Om zoiets te voorkomen worden patiënten nu op grote schaal uitgeplaatst naar andere ziekenhuizen in Nederland.

Schalij zei verder dat als het aantal besmettingen niet veel verder stijgt, spoedzorg in de ziekenhuizen niet in gevaar komt.

Hardloopevenement 20 van Alphen zoekt mogelijkheid tot anderhalvemetereditie

De organisatie, van hardloopevenement de 20 van Alphen, onderzoekt of het op 7 maart 2021 mogelijk is om een anderhalvemetereditie te organiseren. 'Bij de start moet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houden', zei voorzitter Ronald Verkade in het Radio West-programma West Wordt Wakker. 'Als er eenmaal gestart is mogen de hardlopers wel dichter blij elkaar komen. Net als bij een voetbalwedstrijd.'

Of de 20 van Alphen doorgaat, beslist de organisatie rond december. 'Dan kloppen de eerste leveranciers op de deur', weet Verkade. 'We moeten ons daaraan committeren en willen de kosten niet hoog op laten lopen.'

Schaatsseizoen vol coronaperikelen van start

Voor regionale topschaatsers als Kai Verbij, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Jutta Leerdam en Esmee Visser begint vandaag het schaatsseizoen. Normaal gesproken zouden ze dit weekend meedoen met de Nederlandse wereldbekerkwalificatie in Thialf. Door de coronacrisis is echter ook in de schaatswereld alles anders. De internationale schaatsunie ISU heeft voor dit kalenderjaar alle wereldbekers geschrapt en of er in de eerste drie maanden van het jaar nog grote titeltoernooien gaan plaatsvinden, is nog de vraag.

Daarom staat vandaag het NK afstanden op het programma. Om 13.10 uur beginnen de mannen aan hun eerste 500 meter. Daarna staan de 1500 meter voor vrouwen, de tweede 500 meter voor mannen en de 5000 meter voor mannen op het programma. Op zaterdag en zondag wordt er in Heerenveen eveneens volop gestreden om de Nederlandse titels.

Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteit door corona

Een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar ingeschreven bij een universiteit. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op basis van de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2020-2021. De forse toename komt volgens de VSNU onder meer door de coronacrisis.

Strandplaats Nederzandt bouwt Winterland op: 'Misschien allemaal voor niks'

Op Strandplaats Nederzandt zijn medewerkers druk bezig om Winterland op te bouwen. 'Maar dat doen we elk jaar', vertelt uitbater Rob Lammers, Achter hem is een team van vier man bezig kerstbomen neer te zetten. Voor de verdere decoratie liggen er ski's, vuurkorven en zelfs een stoeltjeslift. Misschien is het allemaal voor niks, maar Lammers gaat niet bij de pakken neerzitten.

Pretparken en dierentuinen mogen geen eten en drinken meer verkopen

In pretparken en dierentuinen in Nederland mag geen eten en drinken meer worden verkocht, dat meldt de NOS. De restaurants waren daar al langer gesloten, maar ook in souvenirwinkels en op andere locaties mag nu geen drank en voedsel meer verkocht worden. Dat heeft het Veiligheidsberaad besloten.

Casino's, bioscopen en speelhallen moesten eerder al alle horeca-activiteiten stopzetten en om de regels in het hele land gelijk te trekken geldt deze maatregel nu dus ook voor afhaallocaties in pretparken en dierentuinen. De maatregel is per direct ingegaan.

Haga-personeel danst erop los

Overal op de wereld doet zorgpersoneel mee aan de Jerusalema-challenge. Het recept is simpel: collega's dansen samen op het liedje Jerusalema van de Zuid-Afrikaanse artiesten Master KG en Nomcebo. Het vrolijke nummer met het bijbehorende dansje zorgt voor een positieve noot in coronatijd. 'Even de zorgen opzij, verbinding zoeken met elkaar en genieten. Medewerkers van verschillende specialismen en disciplines van het Haga en het Juliana Kinderziekenhuis doen lichtvoetig mee aan de verspreiding van blijdschap', schrijft het Hagaziekenhuis dan ook onder de video.

Sterfte neemt verder toe in week 43

In week 43 (19 tot en met 25 oktober) overleden naar schatting meer dan 3.450 mensen. Dit is 250 meer dan een week eerder, toen er 3.197 mensen overleden. De sterfte in week 43 is daarmee bijna 600 hoger dan verwacht voor deze periode. De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterfte in week 43 is voornamelijk toegenomen onder mannen. Naar schatting overleden 1 800 mannen en 1 650 vrouwen in week 43. In week 42 overleden 1 598 mannen en 1 599 vrouwen. De sterfte in week 43 nam toe in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar en 80 jaar en ouder. In week 42 nam de sterfte in de leeftijdsgroep 65 tot 80 jaar juist nog iets af.

Overleden week 43 | Bron: CBS

'Meerdaagse stembusgang half maart wegens corona'

Om de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan. Daarnaast krijgen kiezers die om bijvoorbeeld medische redenen niet in staat zijn naar het stemlokaal te komen, de kans per post te stemmen. Dat is volgens Haagse bronnen van de Volkskrant de kern van de brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) begin november naar de Tweede Kamer stuurt.

