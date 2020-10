Coronavirus: Aantal positieve testen zakt tot onder de 10.000

Aantal positieve testen zakt tot onder de 10.000

Het aantal gemelde coronabesmettingen is zaterdag gedaald tot onder de 10.000, zo blijkt uit cijfers van het RIVM. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend kwamen er bij het RIVM 9839 meldingen binnen van positieve tests. Op vrijdag waren dat er 11.127, zo blijkt uit bijgestelde cijfers.

In Den Haag kwamen er tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 375 positieve tests bij. Amsterdam telde 559 nieuwe gevallen, Rotterdam 641 en Utrecht 216.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen met 17 ten opzichte van vrijdag. IC-medewerkers zorgen nu voor 584 patiënten met Covid-19.

Op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten gestegen met 46 naar 1864 patiënten. Opgeteld liggen nu 2448 Nederlandse coronapatiënten in het ziekenhuis. Twee van de patiënten liggen in het ziekenhuis in het Duitse Münster op de ic.

Rutte steekt bezoekers Haagse Kloosterkerk hart onder de riem

Premier Mark Rutte geeft vanavond een lezing in De Kloosterkerk in Den Haag. In aanloop naar de avond steekt hij de bezoekers van de Haagse kerk met een videoboodschap een hart onder de riem.

Gemeente Rijswijk: Blijf thuis met Halloween

De gemeente Rijswijk doet via Twitter een dringende oproep vandaag niet langs de deuren te gaan met Halloween. 'In griezelkostuum langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. We bevinden ons in het hoogste risiconiveau en het aantal besmettingen neemt nog steeds toe. Vier daarom geen Halloween dit jaar op straat.'

Jongeren gesnapt door veldverlichting Quick Boys

De politie heeft vrijdagavond samen met voetbalclub Quick Boys zes jongeren aangehouden die op het veld aan het hangen waren. Het regende al langer klachten over overlastgevende jeugd op die plek. De zes werden betrapt toen de politie de veldverlichting aandeed. Agenten hadden toen het terrein al omsingeld. Voorzitter Bart van Kruistum van Quick Boys is blij met die actie en hoopt dat de rust nu weerkeert. Hij snapt dat jongeren in deze coronatijden nauwelijks een kant op kunnen, maar hekelt hun houding. ‘Iedereen probeert zich aan de regels te houden om met elkaar het virus onder controle te krijgen en zij maken er een potje van.’

Parkeerterreinen Meijendel en De Horsten dicht wegens drukte

Het is te druk geworden bij de recreatiegebieden Meijendel en De Horsten om de coronamaatregelen te kunnen blijven naleven. Daarom zijn de parkeerplaatsen daar afgesloten, meldt de gemeente Wassenaar op Twitter. De gemeente roept op auto's ook niet in de omliggende wijken te parkeren omdat dit voor overlast zorgt voor buurtbewoners. 'Kom op een later moment terug.'

Vakbond CNV pleit voor meer sneltests

CNV roept het kabinet op de capaciteit van sneltests zo snel mogelijk op te schalen. Volgens de vakbond zitten tienduizenden werkenden op dit moment thuis, in afwachting van de uitslag van hun coronatest. 'Dat blijkt uit een inventarisatie onder onze sectoren. Als we dit doorrekenen naar misgelopen arbeid, kan dit miljoenen kosten. En duizenden banen. We trekken daarom aan de noodrem', zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin tegen het ANP.

Hij stelt dat andere landen, zoals België, de capaciteit voor sneltests wel snel opvoeren. 'In Nederland lukt dat maar niet. We moeten ons bevrijden uit de trage testklem die Nederland nu in zijn greep houdt.'

'Effect maatregelen goed te zien'

Het effect van de coronamaatregelen is inmiddels goed te zien. Dat zegt het RIVM. Vooral de daling van het percentage positief geteste mensen zorgt voor optimisme. 'Tot nu toe zagen we het percentage oplopen, dus dat is een belangrijk keerpunt', zeggen hoofd infectieziektebestrijding van het RIVM Jaap van Dissel en Jacco Wallinga bij de NOS.

Van Zanen op bezoek in HagaZiekenhuis

Burgemeester Jan van Zanen heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag. Hij sprak daar onder meer met IC-verpleegkundigen. 'Ik ben zeer onder de indruk van de betrokkenheid, de openheid, maar vooral ook de zorg voor de zorg’, zegt hij in een videoboodschap. 'Ik wens jullie alle goeds toe.'

Van Zanen zegt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. 'Neem je verantwoordelijkheid en zoek de grenzen van de regels niet op.'

