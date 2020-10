Opgeviste walvisschedel komt naar Naturalis

Het museum kreeg de schedel in het vizier nadat een stagiaire een tip had ontvangen van een IJmuidenaar. Die had de schedel op de kade zien liggen nadat een stel vissers hem hadden opgevist. Na een flinke zoektocht kreeg het museum contact met de vinders van de schedel. Volgens museumbeheerder en coördinator van het walvissnijteam Pepijn Kamminga is de schedel een bijzondere vangst. 'We maken wel vaker mee dat een walvis aanspoelt, maar dat een schedel op deze manier van de zeebodem wordt gevist is heel zeldzaam.'

Hoewel de precieze soort walvis waartoe de schedel behoort nog onbekend is, vermoedt Kamminga dat het om een vinvis gaat. Pas wanneer de schedel in het museum is kan worden bepaald welke soort vinvis. 'Zodra de schedel beschikbaar is voor onderzoek, hopelijk binnen twee maanden, kunnen we meer te weten komen.'

De schedel ligt in tijdelijke berging tot het museum hem kan komen ophalen | Foto: Naturalis

Potvis

Het museum neemt vaker gevonden walvisbotten op in haar collectie. Inmiddels is die collectie uitgegroeid tot ruim 1200 objecten, waaronder botten van bruinvissen, potvissen en vinvissen. Zo ook het skelet van een in 2017 aangespoelde potvis, liefkozend 'Pieter Zeeman' genoemd. 'Die hebben we hier toen binnen gekregen en geprepareerd.' Sinds 2019 is potvis Pieter te zien in museum Terra Maris in Zeeland. In 2018 spoelde in Den Helder nog een potvis aan, één van de grootste ooit in Nederland. 'Het skelet daarvan is niet tentoongesteld, maar ligt bij ons in de collectie', vertelt Kamminga.

De in IJmuiden opgeviste schedel zal voorlopig niet voor het publiek te zien zijn. Naturalis viert dit jaar haar 200-jarig bestaan met een unieke collectie voorwerpen die 'slechts' 200 dagen lang te bezichtigen zijn. 'Daar ligt nu even de focus. We zitten met een luxeprobleem dat we eigenlijk te veel hebben om te tonen', lacht Kamminga. De bedoeling is dat de schedel in de komende maanden naar zijn nieuwe thuis in Naturalis verhuist.

