Stilte in Katwijk op dag van Katwijk - Quick Boys: 'Waardeloos dat derby niet wordt gespeeld'

Zaterdag 24 oktober, twaalf uur 's middags. Geen kolkend sportpark De Krom met duizenden supporters van Katwijk en Quick Boys. Ook geen derbysfeer met alleen thuisfans of bezoekers op anderhalve meter afstand. En zelfs geen burenruzie zonder publiek. Nee, Katwijk - Quick Boys, dé voetbalclash van Zuid-Holland, is afgelast als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen.

Een paar ouders staat op het parkeerterrein van De Krom, achter het hek, te kijken naar de verrichtingen van hun kind. 'Het is waardeloos dat de derby niet gespeeld wordt vandaag. Aan de andere kant, ik speel 'm liever niet dan dat er zonder publiek gespeeld wordt', zegt een vader.

Vier kilometer verderop hetzelfde tafereel bij Nieuw-Zuid, de thuishaven van Quick Boys. Al heeft lang niet iedereen scherp staan dat dit eigenlijk de derbydag is. 'Normaal hoor je weken van te voren al dat de derby aanstaande is, maar ik heb er nu helemaal niets van gehoord', bekent een voetbalpapa.

'Ik zal die woorden maar niet herhalen'

Als keeper van Quick Boys staat Paul van der Helm (27) vorig seizoen bij beide moeder der derby's onder de lat. 'Supporters die ons op de boulevard toejuichen met fakkels en vlaggen. Vuurwerk bij de opkomst op het veld, heel veel publiek en een prachtige entourage. Dat is genieten en had ik nog nooit meegemaakt', staat Van der Helm nog goed bij. Maar ook de verwensingen die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt. 'Ik zal die woorden maar niet herhalen, maar ik vind dat alleen maar mooi dat dit gebeurt. Het is rivaliteit en daar krijg ik alleen maar extra motivatie van.'

Katwijk - Quick Boys in competitieverband, hun eerste ontmoeting in ruim vier jaar tijd, eindigt vorig jaar september in een bloedeloze 0-0. Drie dagen later treffen de twee aartsrivalen elkaar voor de TOTO KNVB Beker. Dan wint Katwijk na verlenging (2-3). Het coronavirus zorgt ervoor dat Quick Boys - Katwijk (4 april) in de Tweede Divisie nooit gespeeld wordt.

Boy de Jong, zoon van oud-Katwijk-doelman Max de Jong, is sinds dit seizoen de sluitpost van de krombewoners. De 26-jarige Voorburger moet langer wachten op zijn eerste Katwijk - Quick Boys. 'Ik heb van mijn vader veel verhalen gehoord', vertelt De Jong. 'Het is dan gekkenhuis in Katwijk. Het gaat hard tegen hard, er is heel veel sfeer. Voor dit soort wedstrijden doe je het.' Heroïsch zijn - bijvoorbeeld - de gevechten in 1995 en 2005, wedstrijden die in respectievelijk 6-3 en 3-4 eindigen.

Hopen op 20 februari 2021

Het is nog een grote vraag wanneer Katwijk - Quick Boys wordt ingehaald. Voetbalbond KNVB verwacht begin november bekend te maken op welke wijze de voetbalcompetities worden hervat en uitgespeeld, maar ook welke nieuwe plek op de voetbalkalender alle uitgestelde duels krijgen. Tot nader bericht staat Quick Boys - Katwijk op de rol voor zaterdag 20 februari 2021.

