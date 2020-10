'Sjaak Polak als bondscoach bij de vrouwen zou helemaal niet gek zijn'

Sjaak Polak. 44 jaar. Ras-Hagenees. Uitgesproken als mens, voetballer en trainer. Neemt nooit een blad voor de mond. Na meer dan 400 wedstrijden in het betaald voetbal te hebben gespeeld, stopt Polak in 2012 en stort hij zich op het trainersvak. Via Hoekpolder, Quick Boys, Sparta Rotterdam en SJC komt Polak terecht bij ADO Den Haag, waar hij sinds vorig jaar zomer de vrouwentak van de eredivisionist onder zijn hoede heeft.

'Ik denk dat hij die ambitie heeft. Hij is super ambitieus en de meiden lopen weg met hem', weet Stentler. Polak is alleen nog niet in het bezit van het juiste trainersdiploma. 'Hij wil verder dan hij nu is in het trainersvak, dus dat zou helemaal niet gek zijn. Wel het diploma halen, maar het kan.'

ADO in top-4?

Vijf seizoenen speelt Stentler in de Eredivisie voor Vrouwen namens ADO Den Haag. Met de residentieclub wordt ze in 2012 landskampioen en verovert ze de KNVB Beker. Na ADO verkast de inmiddels 34-jarige Rotterdamse naar Ajax voor drie seizoenen. Door een blessure moet Stentler, met zeventien caps in Oranje achter de naam, in 2015 haar carrière beëindigen.

Nog altijd volgt Stentler de vrouwen van ADO Den Haag op de voet. Na drie duels staan de geel-groenen op een verrassende derde plek. 'Als ADO in de top-4 eindigt, zou dat echt wel een verrassing zijn', vindt Stentler. 'Het is afwachten of ze dit het hele seizoen kunnen volhouden. Maar als ze blijven spelen zoals nu, dan kan het zeker.'

'Er lijkt niet echt een droomkandidaat te zijn'

Terug naar het bondscoachschap. Na de Olympische Spelen in 2021 stopt Wiegman bij de OranjeLeeuwinnen. 'Er lijkt niet echt een droomkandidaat te zijn', zegt Stentler over de opvolging. 'Het zal een nieuwe talentvolle bondscoach worden, zoals Sarina Wiegman in het verleden, of een buitenlandse bondscoach', vermoedt ze. Jessica Torny of Jill Ellis, is haar inschatting.

Torny is een van de drie Nederlandse vrouwen die in het bezit is van het vereiste trainersdiploma. De oud-international heeft op dit moment het Nederlands team tot negentien jaar onder haar hoede. Ellis is sinds vorig jaar geen bondcoach meer van de Verenigde Staten. Met de Amerikaanse voetbalvrouwen won ze alles wat los en vast zat de laatste jaren.

