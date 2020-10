Jongeren Duindorp krijgen brief van gemeente: 'Laat zien dat jij dit gedrag niet oké vindt'

Vanaf eind vorige week is het een aantal avonden onrustig geweest in de wijk. Vrijdag 16 oktober werd er via social media opgeroepen tot 'chaos' in de wijk. De dagen daarna was er veel politie en ME in Duindorp. Bij de ingangen van de wijk werden mensen gecontroleerd. Vervoerder HTM en politieagenten deden aangifte vanwege vernielingen en het feit dat agenten zijn bekogeld met vuurwerk en stenen. Maandag zijn er negen mensen aangehouden, vanwege het verstoren van de openbare orde en baldadigheid, meldde de politie.

'Een grote groep bewoners van Duindorp vindt deze onrust heel bedreigend', schrijft Van Veen in de brief. 'We horen dat ouderen en kinderen bang zijn en de straat niet meer op durven gaan. Bewoners durven hun hondje niet meer uit te laten en kunnen niet meer droog op de bus wachten, omdat de bushalte is vernield.' Ook een verslaggever van Omroep West merkte dat veel bewoners helemaal klaar zijn met de onrust in de wijk.

Deze reportage maakten we eerder deze week:

'Dat kan niet zo doorgaan'

'Misschien heb je hier zelf ook last van of ken je één van de onruststokers. Misschien heb je wel een keer meegedaan met rotzooi trappen. Een kleine groep zorgt er voor dat Duindorp weer negatief in het nieuws komt. Dat kan niet zo doorgaan en daar moeten we nú iets aan doen. Daarom vragen wij aan jou: help ons om dit te doorbreken. Laat zien dat jij dit gedrag niet oké vindt', schrijft de gemeente aan de jongeren.

Jonge inwoners van Duindorp die leuke ideeën voor de wijk hebben, worden gevraagd die te delen. Ook worden ze gewezen op de activiteiten van jongerenwerk van Welzijn Scheveningen en Streetsport, omdat de gemeente vaak hoort dat 'er niets te doen is.'

Namen van vijftig overlastgevers bekend

Burgemeester Jan van Zanen liet weten dat van ongeveer vijftig overlastgevers de naam bekend is. 'Ze kunnen meerdere avonden iets hebben gedaan, maar ook tegen een COVID-boete zijn aangelopen', zei hij. Er zijn volgens Van Zanen meerdere varianten om de groep van vijftig aan te pakken. 'Ze kunnen mee worden genomen naar het politiebureau, we gaan langs bij ouders of mensen thuis. Of het is een zaak voor jeugdwerk.'

Een reden voor de overlast kan de Haagse burgemeester niet noemen. 'Als we dat wisten, dan zouden we ons daar op richten', zegt hij dan ook. 'We hebben nu verschillende beelden waardoor het kan komen. Het is de herfstvakantie, ze hebben niet veel te doen, of corona.' Een ander beeld dat opdoemt is het afgelasten van de vreugdevuren. Iets waar volgens Van Zanen nog helemaal geen sprake van is. 'Ze kijken naar televisie en horen iets over evenementen en denken dat het niet doorgaat. 'Maar over de vreugdevuren is nog helemaal geen beslissing genomen', verduidelijkt Van Zanen. 'Zo lang er niets duidelijk is, kan ik er niets over zeggen.'

LEES OOK: 'Het zijn een stel hersenlozen', zegt oud-voorzitter Wijkberaad Duindorp over onrust