Verplicht mondkapjes op Fioretti College: 'Nodig om iedereen veilig naar school te laten gaan'

Leerlingen van het Fioretti College in Hillegom moesten maandag voor het eerst verplicht een mondkapje op in de school. De schoolleiding maakte hiermee een einde aan het dringende advies van de laatste weken. 'We zagen dat het onvoldoende werd opgevolgd', zegt adjunct directeur Dennis Kortekaas. 'We konden de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers niet meer garanderen.'

Volgens Kortekaas is de introductie van de verplichting zonder problemen verlopen. 'Het merendeel van de leerlingen had bij aankomst inderdaad een mondkapje op, terwijl er een aantal waren die hem wel bij zich hadden, maar dan in hun zak. Een klein gedeelte van de leerlingen had er geen een bij zich, die zeiden nergens van te weten. Zij kregen een mondkapje uitgedeeld, zodat iedereen er een op had in school.'

De school heeft, in overleg met de andere scholen in de Bollenstreek, besloten om de mondkapjes te verplichten. Kortekaas legt uit waarom de verplichting nodig was. 'Het dringend advies werd onvoldoende opgevolgd. In het begin had ongeveer 15 procent een mondkapje op, en dat werd steeds minder. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen en medewerkers veilig naar school kunnen hebben we besloten om de mondkapjes daarom na de herfstvakantie verplicht te stellen.'

Ziekteverzuim

Leerlingen en medewerkers moeten hun mondkapje op voor en na schooltijd en tussen de lessen door. Tijdens de lessen mogen ze hun mondkapje wel af doen. Ook tijdens bepaalde praktijkvakken hoeven er geen mondkapjes gedragen te worden, bijvoorbeeld als dit door het werken met bepaalde machines niet veilig is.

Het Fioretti College merkt dat het ziekteverzuim een stuk hoger is dan normaal. 'Op dit moment zitten 91 van de 850 leerlingen thuis. Dit is ongeveer elf procent, terwijl het ziekteverzuim normaal tussen de 4 en 5 procent ligt', vertelt Kortekaas. 'Zij hebben lichte verschijnselen en moeten daarom thuisblijven.' Hoeveel leerlingen daadwerkelijk het coronavirus hebben is niet bekend.

Lockdown

Volgens Kortekaas is een van de docenten besmet met het virus. Hij merkt onder de medewerkers wel dat het virus iedereen bezig houdt. 'Er is geen angst, maar er wel sprake van spanning. Bijvoorbeeld als ze door een een menigte aan leerlingen moeten lopen en anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.'

De fysieke lessen gaan op dit moment nog gewoon door, maar de school is al druk bezig met de voorbereidingen voor een eventuele lockdown. 'We hopen dat het niet zover komt, maar bij een volledige lockdown kunnen we direct overschakelen op online lessen. Bij een gedeeltelijke lockdown gaan we klassen weer in tweeën splitsen, dan krijgen ze voor de helft fysiek les en voor de helft thuisonderwijs', vertelt Kortekaas. 'Maar dat legt wel veel druk op onze docenten, want zij voelen de druk om de lessen ook online zo goed mogelijk door te laten gaan.'