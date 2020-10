Buurt geschokt na vondst dode vrouw: 'Bewoonster al twee weken vermist'

De politie onderzoekt of het lichaam dat zaterdag in een huis in de Wognumstraat in de Haagse wijk Leyenburg is gevonden van de 35-jarige bewoonster is. Volgens buurtbewoners wordt de vrouw al twee weken vermist. In verband met de vondst van het lichaam is zondag een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

De buurt is in shock als bewoners zondagochtend de zwarte hekken in hun straat zien. 'Ik ben helemaal van slag', vertelt een vrouw die anoniem wil blijven.

In badjas met een kop koffie hangen ze uit het raam om te kijken wat er precies aan de hand is. Anderen hebben zich verzameld bij de afzetting. 'Ze waren hier al rond 08.30 uur vanmorgen', vertelt een buurman, doelend op de politie die onderzoekt hoe de vrouw is omgekomen.

Sporenonderzoek

Binnen de hekken staan de bussen van de forensische specialisten van de politie. Voor de deur van één van de portieken staat een witte tent. Het onderzoek richt zich op een huis op de eerste etage. In de loop van de ochtend krijgt de politie hulp van de specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

In wisselende samenstelling verzamelen groepjes buurtbewoners zich in de buurt van de afzetting. De buurt heeft het vermoeden dat het slachtoffer een vrouw is die iets meer dan twee weken vermist is. 'Haar familie heeft al sinds 9 oktober geen contact meer met haar', vertelt een van hen.

Relatie verbreken

Het verhaal gaat dat ze haar relatie met haar vriend wilde verbreken en dat de twee wel vaker knallende ruzie hadden. 'Dat was in de hele straat te horen', volgens een omwonende. Op Facebook gaat een foto rond van de vrouw met een oproep om naar haar uit te kijken. 'We zijn erg bezorgd om haar', valt te lezen in de oproep. 'Heeft u haar gezien, laat het dan alstublieft weten.'

De politie is de afgelopen weken wel vaker in de straat geweest. Vorige week zaterdag nog. 'Toen deden ze onderzoek in het portiek.' En ook deze zaterdag deden ze onderzoek vertelt een buurtbewoner. 'Van 14.30 tot 00.30 uur', schat hij. En daarna hebben ze de hele nacht het pand bewaakt.

