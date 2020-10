Lees terug: Hoe ADO een punt pakt tegen AZ

Mis niets via Radio West (89.3 fm) of dit liveblog.

Scoreverloop: ADO Den Haag - AZ: 2-2

0-1 Gudmundsson

1-1 Van Ewijk

1-2 Karlsson

2-2 Kramer

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye; De Boer (54. Elmkies), Rigo, Goossens (81. Morisson); Catic (46. Besuijen), Arweiler (72. Karelis), Philipp (81. Kramer)

Opstelling AZ: Bizot; Wijndal, Martins Indi, Hatzidiakos, Sugawara; Koopmeiners; Midtsjo, Stengs; Karlsson, Gudmundsson (81. Leeuwin), De Wit

Gele kaarten: De Boer (ADO)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Lindhout

----------------------------------

90. Einde

ADO houdt een punt over aan het treffen met AZ.

87. Gelijkmaker

ADO werd sterker en sterker aan het einde van de tweede helft. Dit resulteerde in de 2-2 van Kramer. De lange spits schiet een bal knap in het doel van Bizot.

81. Dubbele wissel

Morisson en Kramer komen in het veld bij ADO. Philipp en Goossens verlaten het veld. Ook AZ wisselt; Leeuwin voor Gudmundsson.

77. Philipp naast

De Duitser schiet een voorzet van Faye in het zijnet.

72 Spits voor een spits

Karelis maakt zijn entree, Arweiler gaat eruit.

70. Knap!

Gudmundsson schiet een meter voor open doel naast.

66. Peet Bijen gaat de fout in

Karlsson profiteert van dom balverlies van de ADO-verdediger. Binnen twee minuten staat AZ alweer op voorsprong.

65. Gelijk!

Van Ewijk ramt een corner heerlijk binnen. ADO staat gelijk tegen AZ.

59. Elmkies erin bij ADO

De Boer gaat voor hem eruit.

57. Zijnet Karlsson

De AZ-speler ramt de bal naast Koopmans. Net geen 0-2.

55. De eerste kans voor ADO

Een schot van Philipp wordt geblokkeerd. Het levert ADO een corner op. Peet Bijen kopt de corner vervolgens op de kin(!) van AZ-keeper Marco Bizot. Nog steeds 0-1 voor AZ.

47. De Boer geel

De middenvelder maakt een harde overtreding op Koopmeiners.

46. Tweede helft

De tweede helft is begonnen. Kan ADO uit een ander vaatje tappen. Het staat 0-1 tegen AZ in het eigen stadion. Besuijen is in het veld gekomen voor Catic.

45. Rust

Na een slechte eerste helft, zoeken de spelers van ADO Den Haag de kleedkamer op. ADO mag blij zijn dat het slechts 0-1 staat. AZ is duidelijk een maatje te groot.

40. AZ op jacht naar de 0-2

Gudmundsson schiet van een meter of 20 net over het doel van Koopmans.

34. AZ komt op 0-1

Een half uur lang is de club uit Alkmaar oppermachtig in Den Haag. Gudmundsson beloont die overmacht door de 0-1 binnen te trappen.

33. ADO speelt slecht, dat merken ook de Haagse fans

28. Schot Stengs

De poging van de AZ-international vliegt over het doel van Koopmans.

22. Acrobatiek

AZ is heer en meester in Den Haag. Met kunst- en vliegwerk blijft ADO op voorsprong. Karlsson komt acrobatisch aan de bal en zorgt voor veel dreiging voor het Haagse doel. Van Ewijk kan uiteindelijk opruimen.

12. AZ is de betere ploeg in Alkmaar

ADO komt sporadisch op de helft van AZ.

2. AZ gaat furieus van start

AZ snijdt door de Haagse verdediging en Calvin Stengs kan afronden. Het doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel.

1. Begin van de wedstrijd

Scheidsrechter Allard Lindhout uit Voorhout heeft gefloten voor het begin van ADO Den Haag - AZ. De laatste wedstrijd van het eredivisieweekend is begonnen.

Voor de wedstrijd - Opstelling ADO en AZ

Voor de wedstrijd - Aad de Mos over ADO

Oud-trainer Aad de Mos laat zijn licht schijnen over ADO Den Haag. Volgens de Hagenaar is het middenveld van ADO niet ervaren genoeg.

Voor de wedstrijd - Materiaalman is er klaar voor

Voor de wedstrijd - 15 coronabesmettingen bij AZ

Bij AZ zijn twee nieuwe coronabesmettingen geconstateerd binnen de spelersgroep, meldt de club uit Alkmaar. In totaal zijn er nu vijftien spelers geïnfecteerd geweest met het virus. Om welke spelers het gaat maakt de club niet bekend.

Voor de wedstrijd - El Khayati

Het was deze week een opvallend nieuwsbericht uit Qatar. Het contract van voormalig sterspeler van ADO Den Haag – Nasser El Khayati – is per direct verscheurd bij zijn club Qatar SC. Daardoor is hij een vrij man en kan hij opgepikt worden door een andere club. Misschien wel door zijn oude liefde ADO Den Haag. Joop Buyt peilde op de Haagse markt de meningen.

Voor de wedstrijd - voorbeschouwing met Rankovic

'Ik zou graag de opstelling willen prijsgeven, maar als een paar van de spelers die zouden spelen dan positief testen, moet ik een beroep doen op een teleurgestelde wissel.' Het zijn de woorden van ADO-trainer Aleksandar Rankovic in aanloop naar AZ, de ploeg die momenteel dertien coronabesmettingen heeft. Het is de realiteit van het hedendaagse voetbal.