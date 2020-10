Zeehond doodgebeten op strand Scheveningen: 'Het is zo triest'

Een zeehond heeft een aanval van een hond op het strand van Scheveningen niet overleefd. Het dier overleed zaterdag voor de Dierenambulance ter plaatse kon komen om de zeehond te helpen. Gemeenteraadslid René Oudshoorn (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) wil snel nieuwe maatregelen. 'We moeten kijken hoe we dit kunnen voorkomen.'

De zeehonden maken vaak gebruik van het strandje tussen de Scheveningse havenhoofden om uit te rusten na een tocht in zee. 'Het is vaker gebeurd dat ze daar lastig worden gevallen door loslopende honden of spelende kinderen. Het is zo ver ik weet nooit zo ernstig geweest als nu, maar het is duidelijk dat er maatregelen genomen moeten worden', zo vertelt het raadslid van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Het is niet voor het eerst dat Oudshoorn de bescherming van de zeehonden op de agenda zet. 'Ik had er eerder al op aangedrongen dat er een bord kwam waarop stond dat mensen de zeehonden met rust moeten laten. Dat bord is er ook gekomen, maar is weggehaald. Niemand weet wie dat heeft gedaan en waar het bord nu is, maar je ziet het gevolg.'

Honden niet uitlaten

Oudshoorn schrok dan ook toen hij zaterdag de foto's van het zeehondje zag. 'Het is zo triest dat dit is gebeurd. Natuurlijk weet je nooit of een bord veel zal helpen om dit te voorkomen', zo zegt Oudshoorn eerlijk. 'Maar hopelijk zorgt het voor wat meer bewustwording bij mensen en gaan ze hun hond daar niet meer uitlaten.'

Komende week is er een commissievergadering waarin de stadsnatuur in Den Haag besproken zal worden. Oudshoorn gaat de bescherming van de zeehonden hier op de agenda zetten. 'Misschien moeten we extra maatregelen nemen dan alleen maar het plaatsen van een bord. Wat de mogelijkheden precies zijn, dat kan ik nu ook nog niet zeggen. Daarvoor is het nog te vers. Maar ik denk dan aan bijvoorbeeld een verbod op het los laten lopen van honden. Het is wel duidelijk dat we iets moeten doen, want dit mag niet meer gebeuren.'

