Rankovic over doelpuntenmaker: 'Dit is het beste antwoord dat Kramer kon geven'

Afgelopen transferperiode mocht Michiel Kramer van de leiding weg bij ADO Den Haag. Daar is trainer Aleksandar Rankovic voor gaan liggen. Dat werd vandaag terugbetaald met de gelijkmaker tegen AZ: 2-2. 'Hij is gehaald om doelpunten te maken, laat dat duidelijk zijn, Maar Ik denk dat dit het beste antwoord is van Michiel Kramer. Naar mij, maar ook naar anderen.'

De eerste helft was AZ heer en meester in het Cars Jeans Stadion. De 0-1 stand was een zwakke afspiegeling van de kansenverhouding. In de tweede helft ging het een stuk beter met de Haagse ploeg. Hoewel AZ het overwicht nog wel had, werden er kansen gecreëerd. 'De eerste helft hadden we moeite met hun valse spitsen', zegt Rankovic daarover. 'We durfden niet door te dekken. Dat heb ik in de tweede helft omgezet.'

'Ik kan me voorstellen dat je denkt, waar zit ik naar te kijken', gaat de trainer verder door op het slechte eerste bedrijf. 'Als wij niet goed aan de bal zijn, dan breng je de tegenstander in het zadel. Ik zie op de training heel veel voetbal, dan verbaas ik me er wel eens over dat het niet op het veld lukt. Ik heb geen controller zoals bij FIFA om ze te besturen.'

Invallers

Een aantal invallers (o.a. Elmkies, Besuijen en Kramer) gaven hun visitekaartje af tijdens de tweede helft. Kan Rankovic nog om die spelers heen? ‘Ik kan om elke speler heen', zegt hij desgevraagd. 'Ik zie ze dagelijks trainen. Weet wat ze kunnen en hoe ver ze zijn conditioneel. Vergeet ook niet dat Dante Rigo en John Goossens het ook goed deden.’

