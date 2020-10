HMC luidt de noodklok vanwege IC-capaciteit: 'Einde van de piek totaal niet in zicht'

Het Haags Medisch Centrum (HMC) kampt met een groot tekort aan IC-capaciteit door de oplopende coronabesmettingen in onze regio. Op vrijdagavond moesten ambulances rondjes rijden op zoek naar beschikbare bedden voor patiënten die moesten worden overgeplaatst. 'We hebben toen uiteindelijk vier patiënten kunnen overplaatsen naar andere ziekenhuizen, maar we zijn echt door het oog van de naald gekropen', zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur van het HMC bij Radio West.

De werkdruk in het HMC is door het grote aantal besmettingen onder het personeel enorm toegenomen. Eerder dit jaar had het ziekenhuis nog ondersteuning van militaire verpleegkundigen. 'Die zitten inmiddels in het UMC Utrecht', legt Wolf uit. 'Zolang het aantal besmettingen niet stabiliseert is het einde van de piek is totaal nog niet in zicht.'

De zorgen van vrijdagavond zijn volgens Wolf nog niet voorbij. 'We kijken elke dag naar het aantal besmettingen in de regio. Die besmettingen van nu zijn de patiënten van over twee weken. De grootste opnamepieken vinden plaats op maandag en vrijdag, dus vandaag wordt ook weer spannend.'

Overplaatingsbeleid

Om situaties zoals die van vrijdag te voorkomen proberen de ziekenhuizen in de regio betere afspraken te maken over het overplaatsingsbeleid. 'Dat is voor ons en de patiënten heel vervelend, maar we hopen op die manier toch voldoende capaciteit vrij te houden.'

Vanuit de landelijke politiek ontstond veel kritiek op de gemeentebesturen over de aanpak van het aantal besmettingen. Dat is volgens Wolf niet terecht. 'We hebben een hele betrokken burgemeester. Het gemeentebestuur beschikt ook niet over de instrumenten die wij nu nodig hebben zoals meer personeel. Dat ligt eerder bij de landelijke politiek.'

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag was één van de partijen die kritiek uitte op burgemeester Jan van Zanen. Raadslid Janice Roopram wil dat de burgemeester zijn werk zichtbaar gaat maken voor de bewoners. 'Wij vinden dat de burgemeester meer daadkracht moet tonen en bij de landelijke politiek om meer steun voor Den Haag moet vragen.'

‘Als raadslid weet ik niet wat de instrumenten zijn die de zorg nodig heeft, maar we kunnen wel aan het gemeentebestuur vragen om meer druk uit te oefenen op de ministers om die steun te krijgen', aldus Roopram.

Beluister hieronder de complete gesprekken met Ingrid Wolf en Janice Roopram: