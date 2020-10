Revalidatiecentrum Westhoff ligt vol met coronapatiënten: 'We hebben een wachtlijst'

Nu het aantal coronabesmettingen weer flink aan het oplopen is, is het verpleeghuis genoodzaakt om weer patiënten op te vangen. 'We zijn vrijdagmorgen opengegaan en vrijdagavond lagen we al vol', zegt Bini Vos, manager services bij Westhoff tegen Omroep West. Patiënten die bij Westhoff terechtkomen worden door de ziekenhuizen doorgestuurd om daar ruimte vrij te houden.

Net als in de ziekenhuizen en andere opvanglocaties ligt de werkdruk in Westhoff hoog. 'De tweede golf is hectischer dan de eerste', vertelt Vos. 'We hebben meer crisisopnames in de avonden en de weekenden dan voorheen. We hebben nu zelfs een wachtlijst.' Vos sluit niet uit dat een tweede verdieping wellicht ook tot coronacohort zal worden omgebouwd als de besmettingen aanhouden.

Vermoeiend

Tijdens de eerste golf raakten meerdere personeelsleden van het verpleeghuis besmet. 'Die zijn nu ook nog aan het herstellen. Er wordt nu heel veel van ons gevraagd. En we doen het graag, maar het gaat niet zomaar', zucht Angelique Berends, een van de verpleegkundigen bij Westhoff.

'Ik heb eigenlijk geen zin meer om op alle meningen over het virus in te gaan. Die energie besteed ik liever hier', gaat ze verder. De hoeveelheid kritiek en discussies rond het virus is voor de medewerkers van Westhoff vermoeiend. 'Het is voor ons een heel hectisch jaar. We zitten met een personeelstekort en zijn heel hard bezig oom de eindjes aan elkaar te knopen.'

Patiënten

Patiënten die gerevalideerd zijn, zijn maar wat blij om weer naar huis te mogen. 'Je wordt goed verzorgd hier. Dat is het enige dat je eigenlijk wil', vertelt de 79-jarige mevrouw Kouijzer, die maandag naar huis mag. 'Ik merk wel dat ik nog heel slap ben in de benen. Maar dat zal wel weer bijtrekken.'

De 87-jarige meneer Waldenbach voelt zich nog altijd beroerd na het coronavirus te hebben opgelopen | Foto: Erik Kooyman

Lang niet alle patiënten die het verpleeghuis binnenkomen kunnen daarna opgewekt naar huis. 'Ik voel me naar omstandigheden beroerd. Ben altijd een sterke vent geweest, maar dat is nu een beetje over', vertelt meneer Waldenbach van 87.

Tijdens de eerste golf in het voorjaar kreeg het revalidatiecentrum, net als vele andere verpleeghuizen in Nederland, ook te maken met sterfgevallen onder de bewoners.