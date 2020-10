Illegaal feest met honderden bezoekers stilgelegd in Zoetermeer

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest beƫindigd in een bedrijfspand aan het Bredewater in Zoetermeer. Agenten troffen honderden feestgangers aan. De gemeente Zoetermeer onderzoekt nog of er maatregelen tegen de organisatoren van het feest kunnen worden genomen.

Agenten vielen het pand rond 0.30 uur binnen na een melding van omwonenden. Er waren op dat moment honderden mensen binnen. Het feest is direct door de agenten beëindigd, omdat het vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan om feesten of evenementen te organiseren of er aan deel te nemen.

Niemand van de feestgangers heeft een boete gekregen, want volgens de politie was de opkomst zó groot dat de agenten de nadruk moesten leggen op de beëindiging van het feest. Wel zijn de gegevens van de organisatoren genoteerd, zodat de gemeente Zoetermeer bestuurlijke maatregelen kan nemen.

Juridische mogelijkheden

Een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer laat maandagmiddag weten dat er nog geen beslissing over de eventuele straf is genomen. 'De burgemeester heeft maandag de rapportage van de politie gekregen en we onderzoeken nu de juridische mogelijkheden. We volgen hierin wel de lijn die landelijk geldt en dat is zoveel mogelijk optreden tegen overtredingen. In dit geval waren er honderden mensen aanwezig, dus we zullen zeker optreden en hopen zo snel mogelijk een beslissing te kunnen nemen.'

LEES OOK: Politie maakt einde aan illegaal feestje: 'Overlast door zestig feestvierders'