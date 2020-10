Dansen houdt Roland (68) vitaal: 'Het jaagt alle corona gelijk weg'

We spreken Roland twee weken nadat het filmpje viraal ging. Hij viert zijn 68ste verjaardag op Den Haag Centraal. Samen met zijn vaste danspartner Astrid Belet is dit zijn manier om toch even lekker de benen te strekken en fit te blijven: 'Dansen is heel goed voor je. Sporten is sowieso goed. Dansen maakt je blij, het maakt je vrolijk en het is ook heel goed voor je immuunsysteem. Het jaagt alle corona gelijk weg. Ik heb het echt nodig, het houdt je overeind in deze tijd.'

Roland maakt eigenlijk van elke gelegenheid gebruik om te kunnen dansen. Het veelbekeken filmpje komt zo ook spontaan tot stand: 'Ik wilde er even uit met al die corona-toestanden. En toen kwam ik die muzikant tegen, Borja Catanesie, een fantastische gitarist. Hij speelde een beetje, ik danste een beetje en toen ging hij ook meedansen. Op dat moment hadden we echt een connectie en dat dansen ging eigenlijk vanzelf. Fantastisch was dat.'

Leeftijd speelt geen rol

Leeftijd is volgens Roland niet echt een excuus om niet te dansen: 'Als je al wat ouder bent en je hebt nooit bewogen, dan wordt het wel iets moeilijker. Maar als je echt wil dan kan het altijd. Het hoeft niet zo uitbundig als ik doe. Je ziet mensen het ook heel langzaam doen en je ziet hoe ze genieten. Daar gaat het om, wat je uitstraalt met het dansen. Ik ken ook een oudere dame die heel voorzichtig danst, maar je ziet aan de ogen dat ze helemaal blij wordt.'

De sympathieke dansliefhebber krijgt zelf ook enorm veel energie van alle positieve reacties als hij aan het dansen is: 'Mensen die naar mij toekomen: "U maakt mijn dag!" en "U maakt mij gelukkig!" Ik had vroeger hetzelfde, ik ben een beetje verlegen. Maar toen werkte ik nog en op het moment dat ik met pensioen zou gaan, drie, vier jaar geleden, dacht ik: het maakt nu niet meer uit. Meer verdienen kan ik niet, hoger opkomen kan ik niet. Dus ik kan gaan doen wat ik zelf wil. En ik ben gaan dansen. Dat heeft mijn leven veranderd.'