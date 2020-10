Nieuw systeem moet jongeren die nog niet zelfstandig kunnen wonen aan een kamer helpen

Onder de titel 'Kamers met aandacht' moeten de jongeren worden gekoppeld aan mensen die een kamer over hebben. Daarbij kan het gaan om een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of een ouder echtpaar óf een kamer in een studentenhuis. Voorwaarde is wel dat de kamer minimaal één jaar wordt verhuurd en dat de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.

Volgens de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) zitten er twee voordelen aan het project: iemand die een woning beschikbaar stelt, helpt een jongere een eigen leven opbouwen én kan wellicht ook zo ook voor zichzelf 'een patroon van eenzaamheid doorbreken'.

Hulpverlener

De jongeren krijgen begeleiding van een hulpverlener. Met een beetje extra 'persoonlijke aandacht' van de verhuurders of eventuele huisgenoten kunnen ze ook een eigen netwerk opbouwen om op terug te vallen, is het idee. De bedoeling is wel dat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen staan.

Kamers met aandacht bestaat al in Utrecht. Daar zijn inmiddels 21 jongeren gekoppeld aan verhuurders. In Den Haag gaat het eerst om een proef van een jaar. De Stichting Kamers met Aandacht gaat in die periode samen met Jeugdformaat en Stichting Anton Constandse op zoek naar minimaal tien kamers voor jongeren van 18 tot 23 jaar.

Mooie tussenstap

Sjoerd Greefhorst, manager bedrijfsvoering bij Stichting Anton Constandse, noemt dit nieuwe systeem 'een mooie tussenstap tussen beschermd wonen in een grotere groep en volledig zelfstandig wonen in je eentje'. Volgens hem biedt het de jongeren 'vertrouwen'. 'Vergelijk het met uit huis gaan en bij iemand intrekken, waarbij je naast je huisgenoot altijd kunt terugvallen op je ouders of begeleiders', stelt hij.

De verhuurders en jongeren worden zorgvuldig aan elkaar gekoppeld, beloven de initiatiefnemers. Verhuurders bepalen zelf hoeveel aandacht zij bieden en op welke manier. De jongeren betalen de maandelijkse huur, hebben een dagbesteding en geen problematiek die het dagelijks functioneren in de weg staat.