Otter doet het goed, dus stopt het DNA-onderzoek

Het gaat goed met de otterpopulatie bij de Nieuwkoopse Plassen en de rest van Nederland. Zo goed dat het DNA-onderzoek naar otters stopt. 'Er zijn inmiddels zoveel otters in Nederland dat er sprake is van een bestendige basis', zegt otterspotter Hans Blom.

In de jaren tachtig waren de otters in Nederland uitgestorven door onder meer slechte waterkwaliteit. Om de beestjes toch weer terug te krijgen, werden ze in 2002 uitgezet. Met succes. Achttien jaar later leven er inmiddels zo'n 450 in heel Nederland. Daarvan leven er tussen de zes en tien bij de Nieuwkoopse Plassen en zo'n vijf bij de Reeuwijkse Plassen.

'Het doel van een bestendige populatie is min of meer bereikt', zegt Blom. Het DNA-onderzoek van Wageningen University & Research houdt daarom op. Het verspreidingsonderzoek blijft nog wel doorgaan. 'Op basis van de uitwerpselen - spraints - kun je zien hoe de verspreiding van otters in Nederland is', legt Blom uit.

Groot leefgebied

Het beestje kwam in 2013 zelf naar de Nieuwkoopse Plassen. 'Ze zijn daar niet uitgezet, maar zelf naartoe gekomen vanuit andere plekken in het land.' Intussen zijn het er zes tot tien. Dat lijkt weinig, maar dat valt mee, zegt Blom. 'Otters hebben een groot leefgebied. Eén otter kan een gebied hebben van vijftien kilometer.'

De otters verspreiden zich vanaf de Nieuwkoopse Plassen ook naar andere natuurgebieden, zoals de Reeuwijkse Plassen en de Ronde Venen in Utrecht. 'Dat is echt fantastisch', zegt Blom.

'Fantastisch dier'

Hij begrijpt dat het DNA-onderzoek stopt, maar vindt het ook jammer. 'Het is logisch dat je niet elke otter kunt blijven volgen, het uiteindelijke doel is geslaagd. Maar voor onze omgeving is het jammer. Omdat hier relatief weinig otters leven, wil je er meer informatie over hebben. Wat zijn hier bijvoorbeeld gevaarlijke punten voor de otter?'

Waarom het zo belangrijk is dat de otter weer in Nederland leeft? 'De otter is een fantastisch dier. Je kunt hem vergelijken met het luipaard in Afrika', zegt Blom enthousiast. 'Dit is het grootste landroofdier van het veenweidegebied in Nederland. En het is een toppredator, een dier dat bovenaan de voedselketen staat. In het verleden was de otter onder meer uitgestorven vanwege de slechte waterkwaliteit. Hij at dieren die giftige stoffen door het water in zich hadden. De waterkwaliteit is nu zoveel verbeterd dat de otter erin kan leven.'

