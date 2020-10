Boom explodeert door blikseminslag Rijswijk: 'Nog nooit zo'n klap gehoord'

'De temperatuur van zo'n bliksemschicht kan wel 30.000 graden zijn', weet Omroep West-weerman Huub Mizee. 'De sappen in zo'n boom gaan dan koken, daardoor explodeert die. Het is ongelofelijk met wat voor kracht dit gepaard kan gaan.'

De overblijfselen van de boom | Foto: Omroep West

Volgens ooggetuigen vlogen de stukken hout wel honderd meter in het rond. Naast ramen van huizen sneuvelde ook een autoruit door rondvliegend hout. 'Het gebeurde rond 00.45 uur, dat weet ik omdat ik slecht slaap', vertelt een buurtbewoner.

'Nog nooit zo'n klap gehoord'

'Zo'n klap heb ik nog nooit gehoord. Zelfs niet tijdens een bombardement. Ik ging meteen kijken en toen zag ik wat er aan de hand was.' Zijn buurvrouw is een van de mensen die schade opliep bij het onweer. Bij haar appartement sneuvelde een raam. 'Zij was heel erg geschrokken, daarom zijn we maar even bij haar gebleven.'

Schoorsteen

Ook in een woning aan de Watersnip in 's-Gravenzande sloeg de bliksem in. Daar vielen stukken van een schoorsteen op geparkeerde auto's.

Na het hevige onweer van maandagnacht begint deze dinsdag begint met perioden met zon, maar in de loop van de middag gaat de bewolking weer toenemen. 'In het tweede deel van de middag regent en motregent het weer. De zuidwesten wind trekt langzaam maar zeker aan en wordt vrij krachtig, aan de kust krachtig tot hard dinsdagavond.' De temperatuur blijft steken op 12 graden.

Woensdag

Woensdag hebben we volgens Mizee opnieuw te maken met bewolking en flink wat buien. 'Dan kan er opnieuw onweer voorkomen. Ook dan staat er een harde tot krachtige zuidwesten wind.'

Lees hier het volledige weerbericht