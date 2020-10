Laatste Blauwe Tram gaat weer rijden: 'Het is wonderlijk wat er bewaard is gebleven'

De iconische Blauwe Tram moet in 2024 weer gaan rijden. Het gaat om een exacte kopie van de tram die vanaf 1932 tussen Haarlem en Leiden reed en vanaf 1949 van Leiden naar Katwijk, Noordwijk en Den Haag. Het initiatief komt van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram. 'Dit is de grootvader van de trams die nu in Den Haag rondrijden.'

De bijna mythische Blauwe Tram reed in 1961 voor het laatst in de reguliere dienst en dat wordt door velen tot op de dag van vandaag betreurd. Het gaat om het tweelingtramstel A619/A620, het laatst gebouwde tramstel van de Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaatschappij (NZH) uit 1932.

Die tram wordt momenteel gereconstrueerd. 'Er was een periode dat het eigenlijk onbegonnen werk was om zo'n tram na te bouwen', vertelt voorzitter Wim Beukenkamp van Stichting De Nieuwe Blauwe Tram. 'Maar dankzij alle moderne computergestuurde machines kunnen we met nieuwe technieken de oude ambachten vervangen.'

'Nog best wat bewaard gebleven'

'We hebben uit de archieven van het Spoorwegmuseum de bijna complete set constructietekeningen van de Haarlemse firma J.J. Beijnes te pakken gekregen', vervolgt de voorzitter. 'Een medewerker van ons - een ervaren tekenaar - heeft die overgezet naar een modern computergestuurd tekenprogramma en op basis daarvan zijn we de engineering eigenlijk helemaal opnieuw gaan doen.'

Maar in de nieuw te bouwen tram komen ook originele onderdelen terug, want er is best wat bewaard gebleven van de originele Blauwe Trams. 'Ja, dat is heel grappig. Die trams zijn zelf niet bewaard gebleven, maar toen ze naar het sloopterrein gingen, zijn hobbyisten daar nogal actief geweest', legt Beukenkamp uit.

Godsvermogen

'Zij hebben heel veel dingen die ze konden meenemen op de bagagedrager van hun fiets of brommer meegenomen. Zodoende hebben we zitkussens, bordjes, schakelaars en al dat soort klein grut bijna compleet.' Daarnaast is er uit de magazijnen van de NZH ook het een en ander opgedoken zoals schijnwerpers en controllers. 'Het is wonderlijk wat er bewaard is gebleven.'

Om de tram echt de sfeer van vroeger te laten uitstralen, worden zoveel mogelijk originele materialen gebruikt. Zo wordt het interieur afgewerkt met teakhout uit Java. 'Dat kost een godsvermogen, maar dat willen we weer terugbrengen in deze tram. En de zitkussens zullen dus ook niet van plastic zijn, maar van leer.'

Geen toeval

De Blauwe Tram moet volgens de stichting in 2024 op het tramnetwerk in Den Haag. En dat jaartal is geen toeval. 'Dan is het precies honderd jaar geleden dat het begrip Blauwe Tram ontstond', vertelt Beukenkamp. 'Toen fuseerde de NZH met een aantal andere trambedrijven en gingen ze rijden met trams die blauw met grijs werden geschilderd.'

De firma Peterse Las en Constructie in het Noord-Hollandse dorpje Winkel gaat de twee stalen rijtuigbakken maken. De twee casco's zijn naar verwachting in maart en april 2021 gereed. Daarna worden ze in de werkplaats van de stichting in Haarlem voorzien van draaistellen, elektrische apparatuur en een interieur. 'En dat bouwen gaan we ook doen zoals dat in 1932 gebeurde', vertelt Beukenkamp. 'De constructeur gaat precies deze bouwmethode hanteren.'