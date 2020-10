Wakker geworden van onweer? Bliksem bij Rijswijk afgelopen nacht zes keer sterker dan gemiddeld

In onder andere Rijswijk en in 's-Gravenzande is de bliksem afgelopen nacht ingeslagen. Vooral in Rijswijk is er flinke schade ontstaan nadat de bliksem een boom totaal deed ontploffen.

'Die bliksem bleek buitengewoon sterk te zijn geweest', legt Huub Mizee uit. 'De blikseminslag in Rijswijk had een amperage van 187.000. Een gewone bliksem heeft een amperage van 20.000 tot 30.000. De inslag was dus zes keer sterker dan normaal. Ik heb het zelf nooit eerder zo sterk gezien', aldus de weerman.

Actieve storing

Het extreem hoge amperage van de bliksemontladingen afgelopen nacht is dus de reden van de harde dreunen. Het is echter moeilijk om precies aan te wijzen waardoor deze ontladingen zo krachtig zijn geworden. 'In ieder geval hadden we te maken met een actieve storing die precies over ons gebied trok. Ook is de zee nog relatief warm waardoor de bui veel vocht op kon nemen en de bui zwaarder uit kan vallen', verklaart Mizee.

Toch was het zware onweer lokaal. 'De buien zijn dan ook vlak langs de kust het meest actief. In het binnenland werd de activiteit snel minder.'

'Woensdag dezelfde situatie'

Volgens Huub kan het aankomende woensdagmiddag opnieuw gaan onweren. 'We hebben dan te maken met een vergelijkbare storing. Buien met zware ontladingen behoren dan weer tot de mogelijkheden. Hoe zwaar ze uitpakken blijft echter afwachten.'

Wil jij weten hoe sterk de bliksem bij jou in de buurt was? Dat kan je via deze site opzoeken.