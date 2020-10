Zo ziet de alternatieve sinterklaasintocht in jouw gemeente er uit

Door de coronamaatregelen is een fysieke intocht van Sinterklaas niet mogelijk. De verschillende organisatiecomités hebben gezocht naar alternatieve mogelijkheden om het kinderfeest toch zo goed mogelijk door te laten gaan. Hieronder staan alle intochten in onze regio.

Alphen aan den Rijn

De sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn gaat op zaterdag 14 november niet door. 'Een rondrit was eigenlijk een van de leukste elementen, maar vanwege de coronamaatregelen heel moeilijk te organiseren. Toen wij maandagavond de laatste persconferentie van premier Mark Rutte zagen, hebben wij jammer genoeg moeten concluderen dat het eigenlijk niet mogelijk is', vertelt VakantieSpel-voorzitter Robbert Zantingh tegen mediapartner Studio Alphen. Ook in de overige kernen van de gemeente gaat de intocht niet door.

Bodegraven-Reeuwijk

'We hebben een leuk alternatief weten te regelen', vertelt organisator Thijs Mansier van de BOV Bodegraven. 'We wilden twee dagen lang een theatershow opvoeren waar steeds honderd kinderen per voorstelling bij kunnen zijn. Maar na de laatste maatregelen hebben we met de omliggende dorpen besloten de krachten te bundelen. Normaal organiseert elke dorpskern in de gemeente een eigen intocht, nu gaan we op 21 november tv-show maken. De theatershow blijft de basis, maar dan als televisieprogramma. Het wordt een verhaal specifiek voor onze gemeente gemaakt en dat zenden we uit op de lokale omroep. Dat is de enige mogelijkheid om dit te doen.'

Delft

Er komt dit jaar geen Sinterklaasintocht in Delft. De Stichting Sinterklaas Delft laat donderdag weten het niet aan te durven om met Sinterklaas en Pieten door de stad te gaan. 'Hoe graag we ook zouden willen, wij vinden dat als bestuur niet verantwoord in deze tijd.'

De komst van Sinterklaas zal niet helemaal aan Delft voorbij gaan, want de organisatie zorgt wel voor een livestream van de komst van de goedheiligman. De Sint zal op een Delftse locatie aankomen en burgemeester Marja van Bijsterveldt zal een rol in de uitzending krijgen. 'Het moet een leuk en gezellig alternatief vormen voor wat we dit jaar in levende lijve niet met elkaar kunnen beleven', zo zegt de organisatie.

Den Haag

De intocht in Den Haag gaat niet door. De traditionele rijtoer door de stad was al geschrapt, maar de organisatie hoopte wel gewoon op Scheveningen aan te kunnen meren. Maar de organisatie heeft besloten om ook dit evenement definitief af te blazen. Als alternatief brengt Omroep West op zondag 15 november van 10.00 uur tot 10.30 uur een speciale uitzending op de buis, met daarin beelden van de intocht van vorig jaar, 'maar er wordt dan ook geprobeerd verbinding te maken met Sinterklaas en er zo alles aan te doen de goedheiligman toch een beetje 'binnen te halen', zo laat de organisatie weten.

Gouda

De intocht van Sinterklaas op 14 november gaat niet door. 'Helaas is het niet mogelijk gebleken een alternatieve intocht door de stad te organiseren', zo laat de organisatie weten. 'Sinterklaas heeft in overleg met de gemeente besloten wel te komen, maar niet bekend te maken wanneer hij precies naar Gouda komt. Dit om te voorkomen dat groepen mensen hem in persoon op straat welkom zullen heten. Wel zal je op een andere manier kunnen volgen hoe Sinterklaas onze stad aandoet.'

Hillegom

De sinterklaasintocht in Hillegom zal dit jaar volledig online zijn. Het organisatiecomité heeft gezocht naar mogelijkheden om met de Sint door de straten van Hillegom te trekken, maar door de coronamaatregelen is dit niet mogelijk. Om de komst van de Sint niet ongemerkt voorbij te laten gaan kunnen de kinderen op internet meekijken.

Burgemeester Arie van Erk zal Sinterklaas wel welkom heten in Hillegom op 14 november. Het Hillegomse Sinterklaas-Nieuws zal in de week voorafgaand aan de intocht dagelijks de voorbereidingen laten zien.

Kaag en Braassem

In de verschillende kernen van de gemeente Kaag en Braassem vinden helaas geen intochten plaats, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Katwijk

In de gemeente Katwijk zijn er dit jaar geen Sintintochten. De organisaties van de verschillende dorpskernen zijn bang dat er een te grote toestroom van mensen zal komen als er toch iets aan het sinterklaasfeest wordt gedaan. Vandaar dat de organisatie heeft besloten helemaal niets te organiseren.

Krimpenerwaard

De plaatselijke comités in de verschillende kernen leggen de laatste hand aan de alternatieve plannen voor de intocht van Sinterklaas, zo laat de gemeente weten. De woordvoerder van de gemeente verwacht woensdag meer informatie te kunnen geven.

Leiden

De fysieke intocht van Sinterklaas in Leiden gaat niet door. Daarvoor in de plaats komt een Leids Sinterklaasjournaal. De eerste aflevering zal op vrijdag 13 november te zien zijn. Hierin vaart Pakjesboot 071 richting Leiden. Elke vrijdag komt er dan tot 5 december een nieuwe aflevering van het Sinterklaasjournaal.

Leiderdorp

'We gaan een online programma organiseren. Hoe dit er uit gaat zien en wanneer we dit uit gaan zenden, daar zijn we nu nog mee bezig', vertelt Annemiek de Groot namens de organisatie van Stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp.

Leidschendam-Voorburg

De intochten in Leidschendam-Voorburg gaan niet door. 'Gezien de huidige situatie rond corona is een veilige ouderwetse intocht niet mogelijk', laat de organisatie weten. 'Omdat wij dit al zagen aankomen en wij vonden dat er wel iets gedaan moet worden rond de Sint in Leidschendam-Voorburg hadden wij voorgesteld aan de gemeente om een 'drive-intocht' te houden. Families konden dan per auto of, voor de mensen zonder auto, lopend op bezoek bij de Sint en zijn roetveegpieten, uiteraard met gepaste afstand. Gezinnen die graag op bezoek wilden komen bij de Sint moesten dan voorafgaand aan het evenement een tijdslot reserveren.

Ook deze intocht gaat echter niet door. 'Helaas hebben wij te horen gekregen dat ook de 'drive-intocht' niet mag doorgaan. Wij zijn uiteraard erg teleurgesteld maar snappen dat het nu belangrijk is om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen.'

Lisse

Alle traditionele Sinterklaasintochten in de Bollenstreek gaan dit jaar niet door, zo hebben de burgemeesters met elkaar besloten. De organiserende comités bekijken of er toch nog andere mogelijkheden zijn om de Sint te verwelkomen. Het is nog niet bekend of er in Lisse een alternatief sinterklaasprogramma komt.

Midden-Delfland

In Midden-Delfland komt er dit jaar geen intocht. De organisatie wilde in eerste instantie een rondrit met de Sint maken, maar door de laatste coronamaatregelen is hier ook een streep door gezet. De burgemeester heeft dit jaar wel een telefoongesprek met de Sint. Dit gesprek zal worden opgenomen en uitgezonden via de website en de sociale kanalen van de gemeente Midden-Delfland.

Nieuwkoop

In de gemeente zijn geen fysieke intochten toegestaan, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De plaatselijke Sinterklaascomités onderzoeken collectief naar een alternatief.

Noordwijk

'Wij zijn in Noordwijk wel bezig met een alternatief maar of dat dan ook echt doorgang kan vinden wordt natuurlijk de komende weken duidelijk op basis van de overheidsmaatregelen die aangescherpt zouden kunnen worden', zo vertelt organisator Arjan van den Akker. 'Het alternatief wat er nu ligt is het inrichten van een Sinterklaas Hotel waar kinderen kunnen zien en beleven waar Sinterklaas logeert als hij in Nederland is. Mensen kunnen dan toegang krijgen door de verkoop van kaarten en er zijn verschillende belevingen in de verschillende ruimtes in het hotel.' De organisatie is nog bezig met het verder uitwerken van de plannen en de gemeente Noordwijk en de Veiligheidsregio zijn nauw betrokken bij de planvorming.

Oegstgeest

Sinterklaas slaat Oegstgeest een jaar over, zo heeft de organisatie in overleg met de gemeente besloten. Wel krijgen alle kinderen van de groepen 1 tot en met 5 een cadeautje van de pieten. Zo krijgen ze allemaal het boekje 'Het verhaal van Sinterklaas'.

Pijnacker-Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp organiseert zelf geen Sinterklaasintochten, dat doen de verschillende winkeliersverenigingen, zo vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Zij bepalen ook hoe zij om zullen gaan met hun programma.' Of er een alternatief programma komt is nog niet bekend.

Rijswijk

In Rijswijk gaat de intocht niet door. Volgens een woordvoerder van de gemeente werd er hier gekeken naar een alternatief voor de traditionele aankomst, maar bleek dit niet haalbaar. 'De initiatiefnemers van deze alternatieve intocht hebben vorige week aan de gemeente laten weten van hun plannen af te zien. Van gemeentewege vindt dus dit jaar geen intocht plaats in Rijswijk.'

Teylingen

Op 14 november komt er een film over Sinterklaas in Voorhout online. Ook kunnen ouders hun kinderen hier inschrijven voor een online bezoek van de Sint.

Voorschoten

Sinterklaas komt op zaterdag 21 november naar Voorschoten. De goedheiligman neemt plaats in de Kruispuntkerk, waar kinderen op een gereserveerd tijdslot met een ouder naar binnen kunnen. Alle ouders en kinderen die de Sint willen ontmoeten moeten een tijd reserveren.

Waddinxveen

'Helaas geen aankomst met de boot bij de hefbrug en rondtoer door Waddinxveen of alternatieven zoals het openluchttheater of de Drive-Thru. Daarvoor in de plaats gaan Sint en Pieten op 14 november tussen 11.00 en 16.00 uur videobellen', zo laat de organisatie weten. Gezinnen kunnen een videogesprek inplannen en een gesprek gaat maximaal vijf minuten duren. Elk gezin in Waddinxveen dat dan door Sint of Piet wordt gebeld, maakt kans op een flitsbezoek ergens tussen 16.30 en 17.30 uur door de Sint.

Wassenaar

Sinterklaas zou op zondag 22 november aankomen in Wassenaar, maar deze intocht is geannuleerd. Dit jaar zal er in Wassenaar geen intocht plaatsvinden.

Westland

De intocht van Sinterklaas in de verschillende Westlandse kernen gaat dit jaar niet door. Dat heeft burgemeester Bouke Arends gisteren medegedeeld aan de organiserende comités, zo meldt mediapartner WOS. Ook andere fysieke activiteiten, zoals het Sinterklaashuis, kunnen niet worden gehouden.

De afgelasting van de intochten is genomen in verband met de nieuwe, verscherpte, coronamaatregelen. 'Het landelijke verbod op evenementen maakt de intochten helaas onmogelijk', aldus de burgemeester. 'Dat is jammer, maar met het oog op de veiligheid niet meer dan logisch. Er wordt door verschillende comités nagedacht over een alternatieve invulling, waarbij vanuit huis toch genoten kan worden van de Sinterklaastijd. Op die manier gaat het feest dit jaar toch niet ongemerkt voorbij.'

Zoetermeer

De nieuwe burgemeester van Zoetermeer is pas op 1 oktober begonnen. Hierdoor is er volgens de gemeente nog geen beslissing genomen over de intocht van Sinterklaas. Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er volgende week in de gemeenteraad gesproken zal worden over de intocht, waarna een definitieve beslissing genomen wordt.

Zoeterwoude

De traditionele intocht van Sinterklaas in Zoeterwoude gaat dit jaar niet door. De gemeente had wel een aanvraag gekregen voor een alternatief programma, maar deze aanvraag is afgekeurd. De gemeente wil voorkomen dat mensen uit dorpen en steden waar geen aankomst is naar Zoeterwoude zouden komen.

Zuidplas

In de gemeente Zuidplas zullen geen reguliere sinterklaasintochten plaatsvinden, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. De organisatiecomités denken wel na over alternatieve scenario's, zoals bijvoorbeeld Sint en Piet door de dorpen laten rijden op een platte kar of in een open auto, waarbij nergens wordt stilgestaan om groepsvorming te voorkomen. De comités volgen de maatregelen volgens de gemeente op de voet en kunnen desgewenst snel afblazen indien noodzakelijk. Ook zijn er plannen voor digitale alternatieven die via sociale media kunnen worden gedeeld.