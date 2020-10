Speelschip weggehaald op Kijkduin: 'Boot moet niet op schroothoop belanden'

De Haagse VVD wil duidelijkheid krijgen over de toekomst van de speelboot op de boulevard van Kijkduin. Als onderdeel van de metamorfose van de badplaats werd het speelschip dinsdagochtend weggehaald van de boulevard. Verslaggever Erik Kooyman wist in het radioprogramma West Wordt Wakker te vertellen dat het schip richting Den Haag Zuidwest gaat om daar tijdelijk te worden opgeslagen. De VVD wil weten of het schip ook weer terugkomt naar Kijkduin en heeft daarom vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Verslaggever Erik Kooyman wist in het radioprogramma West Wordt Wakker te vertellen dat het schip richting Den Haag Zuidwest gaat om daar tijdelijk te worden opgeslagen. De VVD wil weten of het schip ook weer terugkomt naar Kijkduin en heeft daarom vragen gesteld aan het stadsbestuur.

'Het is echt wel schokkend nieuws dat de boot wordt weggehaald', zegt VVD-raadslid Chris van der Helm. Een jaar geleden werd gezegd dat de ontwikkelaar en de gemeente met bewoners in gesprek zouden gaan over de toekomst van het schip.

Mysterie

Nu is voor Van der Helm onduidelijk of het schip terugkeert op de boulevard of niet. 'Dat is dus het mysterie, ik weet het ook niet. Dat is de reden dat we vragen hebben gesteld. Het kan niet zo zijn, dat die boot voorgoed verdwijnt en dat ie op de schroothoop belandt. Ik hoop dat deze aandacht er bij de ontwikkelaar voor zorgt dat wordt ingezien dat heel veel mensen deze boot willen behouden.'

In de raadsvragen spreekt de Haagse VVD van een icoon dat mogelijk verdwijnt van Kijkduin: 'Het speelschip is, naast de vuurtoren, een bekend icoon op Kijkduin. Veel Hagenaars en Hagenezen hebben er gespeeld met hun kinderen- en kleinkinderen of hebben er zelf nog op gespeeld. Als dit icoon zou verdwijnen is dat een klap voor het karakter van Kijkduin.'

Het is niet de eerste keer dat Van der Helm vragen stelt over een icoon op Kijkduin, eerder verdween de vuurtoren al voor korte tijd uit de badplaats. Ook daar stelde het raadslid vragen over, mede omdat er het plan was om de vuurtoren te laten terugkeren als theepot.

LEES OOK: Kijkduin wordt verbouwd, maar wanneer is het klaar?