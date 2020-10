Politie zoekt Tyrece Balbin in onderzoek dodelijk steekincident Scheveningse Pier

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Een ruzie tussen twee groepen jonge mannen op de Pier leidt op maandag 10 augustus rond 18.30 uur tot het dodelijke steekincident. Er ontstaat grote paniek en mensen vluchten alle kanten op. Cennethson Janga, ook bekend onder zijn bijnaam Chuchu, is gestoken. Hij zakt bij de ingang van de Pier in elkaar. Agenten en ambulancepersoneel proberen hem nog te helpen, maar hij overlijdt even later in het ziekenhuis.

Het slachtoffer: Cennethson Janga, ook bekend als Chuchu | Foto: Familie

Kort na het steekincident houdt de politie twee verdachten aan: Amsterdammers van 20 jaar, die worden verdacht van doodslag in vereniging. Daarnaast is in het onderzoek een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld. Een vierde verdachte die is aangehouden, is een 19-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging.

Man met vuurwapen

Op beelden die zijn verspreid via social media, is een man met een vuurwapen te zien. Ook deze man wil de politie aanhouden als verdachte. Uit onderzoek blijkt dat het Tyrece Raoul Balbin uit Amsterdam is. De 20-jarige man staat ook bekend onder de namen Tyloose of TY. De politie denkt dat hij zich op dit moment schuilhoudt, en is op zoek naar informatie over zijn huidige verblijfplaats.

Tyrece is mogelijk in het bezit van een vuurwapen. Wie hem ziet of weet waar hij is, wordt daarom gevraagd hem niet zelf te benaderen, maar de politie te waarschuwen.

Tyrece Balbin | Foto: Politie

