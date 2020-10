Slachtoffers van overval door nepagenten: 'We leven in angst'

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

Op zondagavond 4 oktober wordt er aangebeld bij de portiekdeur van het huis in de Haagse wijk Bezuidenhout-West. De bewoonster doet open, want ze ziet via de intercom dat er politie voor de deur staat. Even later wordt er op de voordeur geklopt. Als de vrouw open doet, wordt ze meteen naar binnen geduwd door twee mannen. Zij en haar partner, die nietsvermoedend op de bank zit, worden bedreigd met een vuurwapen.

Eén van de overvallers doorzoekt het huis. Hij vraagt om de kluis en vindt die ook. Eén van de slachtoffers moet komen en de code vertellen. Ze krijgt het vuurwapen daarbij tegen haar hoofd gedrukt. 'Mijn partner riep naar me dat ik de code moest zeggen. Het wapen tegen mijn hoofd was de druppel, ik heb de kluis open gemaakt. Dat beeld krijg ik niet weg.' De mannen halen de kluis leeg en nemen geld en sieraden mee.

'Sieraden zijn onvervangbaar'

'Geld maakt niet gelukkig, ik vind het wel jammer dat het weg is', zegt één van de slachtoffers. 'Maar het allerergste vind ik dat ik de spulletjes van m'n moeder, schoonvader en schoonmoeder kwijt ben.' Haar partner vult aan: 'Dat is onvervangbaar. Ik hoop dat we dat ooit nog terugkrijgen.' De vraag is hoe de overvallers wisten dat er een kluis was. De slachtoffers hebben geen idee waarom zij het doelwit waren.

'Ik leef in angst. Het huis is niet meer het paleisje waar ik in woonde en waar ik me goed voelde. Dat heb ik niet meer. Ik probeer de draad op te pakken en van iedere dag iets te maken. Maar het is zwaar', vertelt één van de vrouwen. ‘We hebben gedacht aan verhuizen. Maar dat lost niks op omdat het overal kan gebeuren. We krijgen heel veel steun, iedereen leeft met ons mee. Het is nog steeds een verwerkingsproces', zegt het andere slachtoffer.

Witte Volkswagen Golf

Er is gezien dat de overvallers mogelijk zijn weggereden in een witte Volkswagen Golf. Van één van hen is een signalement. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft donkerblond opgeschoren haar en droeg een zwarte of donkerblauwe trui met politie-emblemen. Verder had hij een zwart mondkapje op en zwarte latex handschoenen aan. Beide mannen spraken plat Haags.

De François Valentijnstraat in Den Haag | Beeld: Omroep West

De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over deze overval. Mogelijk zijn de daders in de politiekleding gezien in de buurt van de François Valentijnstraat of hebben ze bij meerdere woningen aangebeld. Ook mensen die de witte Volkswagen Golf hebben zien rijden, worden gevraagd zich te melden. 'Mensen die dit soort dingen doen begrijpen niet wat ze een ander aandoen. Dat is het ergste. Ik hoop dat ze heel snel gepakt worden', besluit één van de slachtoffers.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem