Man op elektrische bakfiets trekt mes en bedreigt 17-jarige jongen

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 oktober. Meer zaken zijn hier te vinden.

De jongen loopt op zaterdag 10 oktober rond 21.30 uur met zijn 16-jarige neef over de Rijner Wateringkade in de wijk Lage Veld in Den Haag. Ter hoogte van de kinderboerderij ziet hij een man op een elektrische bakfiets aankomen. Hij zegt tegen zijn neef dat ze even aan de kant moeten gaan, zodat de man kan passeren.

De Rijner Wateringkade in Den Haag | Beeld: Omroep West

'We gingen zonder problemen opzij en de man kwam langs ons', vertelt de jongen. 'Hij had een joint in zijn mond en we roken die wietlucht, dus we zeiden zachtjes tegen elkaar dat hij een stevige joint aan het roken was. De man fietste nog een stukje door en stapte toen van zijn bakfiets. Hij kwam op ons af en vroeg waarom we "kut-Chinees" hadden gezegd.'

Mes op borst gedrukt

De jongens vertellen dat ze dat helemaal niet hebben gezegd. 'Maar de man liep naar mij toe, met een hele agressieve houding. Je zag dat hij echt kwaad in de zin had. Hij haalde een mes uit zijn zak, pakte me bij mijn armen vast en drukte het mes op mijn borst', zegt de 17-jarige jongen.

'Ik voelde het mes tegen mijn borst zitten en duwde hem van me af. Hij pakte me nog bij mijn trui en schoof het mes daar overheen. Ik was helemaal in shock. De man ging daarna weer naar zijn bakfiets, zei "kanker Nederlanders" en ging er vandoor.'

Signalement

De man reed op een elektrische bakfiets met een zwart zeil, vermoedelijk van het merk Babboe. Hij had een joint in zijn mond en rook sterk naar wiet. Hij is mogelijk van Aziatische afkomst. Hij is 30 tot 35 jaar oud en 1,65 tot 1,75 meter lang.

De man heeft een stevig postuur en een mollig en pokdalig gezicht met grote zwarte pupillen. Zijn huid was bleek, en mogelijk heeft hij een litteken op de linker wang. Hij had een wit mondkapje of iets dergelijks op zijn kin en sprak Nederlands zonder accent. Hij droeg een zwarte jas tot de heup met capuchon met daaronder een zwarte broek en donkere schoenen.

'Te bizar voor woorden'

'Het is te bizar voor woorden dat ik ben bedreigd met een mes, terwijl ik helemaal niks heb gedaan. Ik heb niks tegen de man gezegd. En ook al zou ik iets hebben gezegd, dan is het nog steeds bizar dat iemand daar een mes voor gebruikt. Die man was gewoon van zijn padje af.'

'Door het incident kijk je toch wat vaker achterom in de avond. Je kijkt wat vaker over je schouder, want je vertrouwt het niet. Ik heb een beetje wantrouwen gekregen', zegt het slachtoffer.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die de bedreiging hebben gezien of die weten wie de man is. De recherche is op zoek naar een specifieke getuige: een hardloper die voorbij kwam op de Rijner Wateringkade. Dat is een man met grijs/zwarte kleding en rode lampjes of een rode reflecterende band op zijn bovenarm. Als u zich hierin herkent of weet wie het is, neem dan contact op met de politie.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem