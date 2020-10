Golfen populair in coronatijdperk: 'Het is niet alleen voor oudjes'

Sinds maart is het ledenaantal (ongeveer 1.200) aan de Kromme Aarweg met zo'n vijf procent gestegen, heeft verenigingsmanager Bart Rekers uitgerekend. Terwijl er de afgelopen jaren juist steeds een daling was van vijf procent. 'De gemiddelde leeftijd van nieuwe golfers zakt op dit moment', verklaart Rekers die kentering in het coronatijdperk. 'Je ziet jongelui en mensen van andere sporten overkomen, bijvoorbeeld studenten en voetballers.'

De meeste sportclubs zien het ledenaantal slinken. Maar sinds de verscherpte coronamaatregelen van kracht zijn, gebeurt bij veel golfclubs juist het omgekeerde. Door het hele land zijn er volgens de Nederlandse Golf Federatie in totaal ongeveer 25.000 spelers bij gekomen, bijna 10.000 meer dan een jaar eerder.

De 16-jarige Kyan Bosman is daarvan het levende bewijs. Hij leerde de sport kennen op school en is twee maanden geleden begonnen bij golfclub Zeegersloot. 'Het geeft echt voldoening', meent de middelbarescholier. 'Af en toe is het ook een beetje verslavend. Als het niet lukt, wil je gewoon telkens doorgaan totdat het wél lukt.'

Meer voor oude mannen?

Waarom hij leeftijdsgenoten zou aanraden om te gaan golfen? 'Heel veel mensen onderschatten het. Die denken dat meer voor oude mannen is. Maar ondanks dat ik best jong ben, vind ik het sowieso heel leuk om te doen als ik uit school kom. En mensen denken dat het heel duur is, maar dat valt allemaal wel mee. Het zijn meer vooroordelen van mensen.'

Dat je ook op latere leeftijd nog kennis kunt maken met golf, bewijst de 73-jarige Audrey Vos. Jarenlang heeft ze getennist en gebadmintond in competitieverband. 'Toen vond ik dat ik er nog te jong voor was', zegt ze nu lachend. 'Wat ik er leuk aan vind, is de uitdaging, dat je iets voor elkaar krijgt. En dat je buiten bent. Dat is voor mij ook heel belangrijk.'

'Geen lawaai om je heen'

Het feit dat er steeds meer jongeren op de green (de benaming voor het gras waarop gegolfd wordt) staan, vindt Vos helemaal niet erg. 'Soms kan ik me voorstellen dat mensen die wat verder zijn liever geen lawaai om zich heen willen hebben, want je moet geconcentreerd zijn op je slag. Maar het hoort erbij.'

Rekers: 'Wij hopen dat de toestroom zo blijft. En dat het de verdeling over leeftijdsgroepen zal stimuleren. Nee, golf is zeker niet alleen voor oudjes. Hoe jonger je ermee begint, hoe verder je er ook mee kan komen.'

