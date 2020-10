'Beste vrienden' treffen elkaar in het bekertoernooi: 'ADO gaat vlammen'

Ze zijn beste vrienden van elkaar en spreken elkaar bijna dagelijks. Alleen zal dat woensdagavond om 18.45 uur even anders zijn. Dan staan Aleksandar Rankovic en Henk Fraser in de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi met ADO Den Haag en Sparta Rotterdam tegenover elkaar. 'Wij zijn beide winnaars. Wij (ADO) gaan vlammen', blikt Rankovic vooruit. 'Na de wedstrijd zijn we weer beste vrienden.'

'Hij is een speciaal persoon in mijn leven en ook in mijn trainerscarrière, maar ik wil wel graag van hem winnen. Ik denk hij ook van mij', vervolgt Rankovic die meerdere jaren als assistent-trainer naast Fraser werkzaam was. Eerst bij Vitesse, later bij Sparta Rotterdam.

ADO Den Haag staat woensdagavond in de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi om 18.45 uur tegenover Sparta Rotterdam. De laatste jaren blijkt de landelijke beker en ADO Den Haag geen gelukkig huwelijk. Zelden weet de Haagse club te overwinteren. 'Dat heeft te maken met de loting. Als je in de eerste en tweede ronde een amateurclub loot in plaats van steeds Feyenoord, dan is het makkelijk te verklaren', legt Rankovic uit. 'De laatste keer dat ADO iets betekende in de beker was in de jaren tachtig. Wij hebben dat complex niet.'

ADO Den Haag en het bekertoernooi blijft een aparte relatie. Het gaat vaak al mis tijdens de loting. Van de laatste 21 bekerwedstrijden speelde ADO er drie thuis (Telstar in 2016/2017 en Fortuna Sittard en FC Twente in 2008/2009) en zeventien uit. In de laatste vier jaar werd ADO drie keer gekoppeld aan Feyenoord en werd even zoveel keer verloren. Vorig jaar ging de Haagse club kansloos onderuit in de eerste ronde tegen Fortuna Sittard.

'Wij benaderen deze wedstrijd als een competitiewedstrijd', vertelt Rankovic. 'Sommige wisselingen gaan zeker plaatsvinden. Ik moet nog nadenken hoe. Of ik een keeperswissel doorvoer? Ook daar moet ik nog over nadenken.'

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam is woensdagavond live te volgen via 89.3 Fm Radio West.