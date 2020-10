Sinterklaasintocht Scheveningen ook zonder publiek definitief afgeblazen

Door de coronamaatregelen kan de traditionele Haagse Sinterklaasintocht dit jaar niet doorgaan. Aanvankelijk zou de intocht op Scheveningen plaatsvinden zonder publiek, maar de organisatie besloot de aankomst in de Scheveningse haven dit jaar helemaal af te blazen. Sinterklaas heeft aangegeven er alles aan te doen de kinderen in Nederland toch een onvergetelijk sinterklaasfeest te kunnen voorschotelen.

In Spanje geldt al een poosje code oranje, dus Sint en Piet zitten in quarantaine. Of en wanneer de goedheiligman richting Nederland kan vertrekken is voorlopig in nevelen gehuld. Hoe dan ook, geen pakjesboot in de haven van Scheveningen dit jaar. In de tussentijd broedt Sinterklaas op een alternatief, want hij 'baalt er wel van'.

'Het zijn barre tijden, ik had het me anders voorgesteld', vertelt de Sint op de radio bij Omroep West. 'Maar het is zoals het is, we zitten met alle Pieten in quarantaine en vermaken ons goed. We houden ons allemaal keurig aan de regels.'

Cadeautjes

Voordeel is dat Sint en de Pieten nu genoeg tijd hebben om de bulk cadeautjes voor de kinderen in te pakken. En iets te bedenken om toch deze kant op te kunnen komen.

'Gelukkig hebben we nog een tijdje, je weet niet wat er nog verandert', aldus Sinterklaas. 'Ik ga er alles aan doen om toch met mijn Pieten op een of andere manier naar Nederland te kunnen komen en dat zal ik dan niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want ik laat de kindjes natuurlijk niet in de steek.'

Televisie-uitzending

Als alternatief brengt Omroep West op zondag 15 november van 10.00 uur tot 10.30 uur de intocht van het afgelopen jaar nog eens op de buis, waarbij ook wordt geprobeerd verbinding te maken met Sinterklaas en er zo alles aan te doen de goedheiligman toch een beetje 'binnen te halen'.