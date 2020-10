Geen bruiloften en vergaderingen maar ski's, een stoeltjeslift en kerstbomenverkoop

In de serie 'Niet bij de pakken neerzitten' volgen we deze week horecaondernemers uit de regio die er het beste van proberen te maken tijdens de tweede lockdown. Vandaag: Rob Lammers en Florine Lim van Strandplaats Nederzandt.

'Normaal is het hier altijd druk', zegt manager Florine Lim terwijl ze door de zalen van de Strandplaats loopt. 'Dit is de populairste vergaderzaal', vertelt ze in de ruimte met uitzicht op zee, 'en aan de andere kant van het terras is de trouwzaal, ook heel populair'.

Maar de zalen zijn sinds een paar weken weer leeg, de vergaderingen, cursussen en bruiloften zijn uitgesteld naar volgend jaar, de meubels tegen de kant geschoven, gereedschap op de vloer. 'We hebben de tafels geschilderd en een nieuwe cocktailbar gebouwd', aldus een trotse Lim. En nu wordt dus de wintersfeer gerealiseerd, zelfs al is niet zeker of de zaak wel open mag de komende tijd.

Lichtpuntjes

'Ja, dat is wel zo, maar je moet lichtpuntjes hebben voor je klanten en voor je team', vindt Rob Lammers, 'en het is ook gewoon leuk om dit te doen. Tuurlijk is het spannend: wat gaan we wel doen met de kerst, wat gaan we niet doen. Het is ook belangrijk dat we gezond blijven allemaal'.

Lammers krijgt al jaren complimenten voor de kerstbomen waarmee hij zijn zaak opfleurt. En nu in de crisis zag hij daar handel in: 'Ik heb een partijtje besteld. Mensen kunnen vanaf 1 november via de website een boom reserveren, en als ze dan een strandwandeling hebben gemaakt kunnen ze er één meenemen.'

Speeltuin

En wie na een strandwandeling geen kerstboom wil maar wel een warme chocomelk kan terecht bij de kiosk naast de speeltuin van de strandtent. Die mag met de huidige coronaregels wel open voor afhaaleten en - drinken. Florine Lim daarover: 'Afgelopen zaterdag was het best lekker weer, dan maken mensen een wandeling op het strand of door de duinen en we zijn blij dat ze ons dan ook nog weten te vinden'.

En Rob Lammers heeft nog meer lichtpuntjes voor zijn klanten: een skivakantie in de Franse Alpen. Klanten kunnen kiezen uit januari en maart: 'Nee joh, daar zit geen verdienmodel achter, dat is puur voor de fun, maar ik was daar vorig jaar en ik dacht dit wil ik delen met mensen, dus ik ben van de zomer daarheen gereden om dat te regelen.'

Code oranje

Voorlopig is het onduidelijk of de vakanties kunnen doorgaan, maar desondanks zijn er al boekingen gedaan. 'En als het code oranje blijft en het gaat niet door krijgt iedereen zijn geld weer terug, maar voorlopig ga ik er vanuit dat het kan', aldus Lammers.

Als we nog verder vooruit kijken is hij optimistisch: 'Voor volgende zomer maak ik me nog niet zoveel zorgen. Ik heb er gewoon zin in.'

