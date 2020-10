Bejaarde bewoners Haagse flats smeken om huurverlaging

De huren van de penthouses worden ieder jaar flink verhoogd. Dit jaar, midden in de coronacrisis, kregen ze te horen dat de prijs met vijf procent omhoog ging: zestig tot tachtig euro per maand. 'Dit is de hoogste verhoging die we ooit hebben gehad', aldus Riemen.

Dit terwijl ze al wat ouder zijn en dus van niet al te veel geld moeten rondkomen. Hun pensioenen zijn bevroren of werden zelfs gekort. 'Mijn man is 74, ik 73. De buurman 82. En verderop woont een mevrouw van 72', vertelt Riemen, die namens de bewoners alarm slaat. 'Er heerst hier echt angst, want alles wordt duurder. Hoe moeten we dit nog betalen? Het is echt zonde als je merkt dat al je spaargeld opgaat aan huur.'

Realistisch

Het gaat op de bovenste etage van de Steehouwersgaarde om zogenaamde vrije sector-woningen. Per woning is het huurbedrag verschillend, weet Riemen. Maar inmiddels betalen de meeste mensen boven de 1100 euro per maand.

Vandaar hun verzoek aan woningbouwcorporatie Haag Wonen: bevries dit bedrag. Riemen: 'Het liefst zouden we eigenlijk zien dat dit lager wordt. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Zo realistisch ben ik.'

De bewoners van woningen aan Steenhouwersgaarde in Den Haag hopen op de bevriezing van de huur. | Foto Google Streetview

Groot verschil

Die wens lijkt op het eerste gezicht een die vele huurders hebben: goedkoper wonen. Maar in dit geval is het verzoek van de bewoners helemaal niet zo vreemd. Want, merkten ze, Haag Wonen verhuurt een leeggekomen woning sinds kort in het sociale segment.

Dat betekent dat de mensen die hier wonen voor hetzelfde huis tussen de 400 en 500 euro minder betalen. 'Het verschil met huren van onze woningen is hiermee heel groot en dit geeft een gevoel van ongelijkheid', stelt Riemen.

Niet aangepast

Haag Wonen laat in een reactie aan de bewoners weten dat er al in 2015 is besloten om ongeveer 200 duurdere woningen volgens het sociaal huurbeleid te verhuren. De penthouses aan de Steenhouwersgaarde vallen daaronder. Maar hun huren worden niet aangepast. 'U heeft ook een ander huurcontract.'

Wel heeft de corporatie een advies. Als de bejaarde bewoners hun huur niet meer kunnen opbrengen, kunnen zij zich inschrijven voor een sociale woning of een betalingsregeling treffen.

Niet afdoende

Voor Lesley Arp van de SP in de Haagse gemeenteraad is dat antwoord niet afdoende. Die partij verzette zich zowel landelijk als lokaal sterk tegen de huurverhoging van afgelopen zomer, midden in de coronacrisis. En ook tegen deze.

Arp is blij met het feit dat er meer sociale huurwoningen bijkomen in de stad. Maar vindt tegelijk het verzoek van de bewoners gezien hun achtergrond 'niet meer dan redelijk'. Zij hoopt dan ook dat wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) er bij Haag Wonen op gaat aandringen de huur te bevriezen.

'Verhuizing fysiek en mentaal belastend'

Ook wijst zij erop dat het antwoord van Haag Wonen dat de bewoners op zoek kunnen naar een sociale woning wel erg teleurstellend is. Want de wachttijd in de regio voor zo’n huis bedraagt inmiddels 68 maanden.

'Bovendien kan een verhuizing zowel fysiek als mentaal belastend zijn voor bewoners van deze leeftijdscategorie. Alleen daarom al is het ongepast dat dit als oplossing wordt aangedragen door Haag Wonen.'

Bezuinigen op vakantie

De bewoners wijzen er intussen op dat zij nu moeten bezuinigingen op hun boodschappen en niet meer op vakantie kunnen omdat zij anders de huur niet meer kunnen betalen. 'En dat is niet wat wij voor ogen hadden toen we keihard werkten voor ons pensioen.'