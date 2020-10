Na vijf jaar praten beslist raad Leidschendam woensdag over extra brug over de Vliet

Wel of geen extra brug in Leidschendam-Voorburg?

Bouwen we nu wel of niet een extra brug over de Vliet? Al vijf jaar lang is dit een terugkerend agendapunt in de gemeentepolitiek van Leidschendam-Voorburg. Maar het einde komt in zicht. Aanstaande woensdagavond bepaalt de raad definitief of de historische Sluisbrug in het centrum wel of niet de enige brug over de Vliet blijft.

Vooral de VVD (de huidige collegepartij) heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor een extra oeververbinding. Bart Eleveld van de VVD vertelt: 'Toen de sluisbrug gebouwd werd was er alleen een groenteboer en een schillenboer die er overheen gingen. En nu, 130 jaar later, gaan er 8.000 tot 10.000 voertuigen per dag overheen. Daar is deze brug totaal niet geschikt voor. Wij pleiten daarom voor een extra brug als aanvulling op de oude Sluisbrug!'

Maar tegenstander Gemeente Belangen Leidschendam-Voorburg (GBVL) ziet niets in een extra brug. Marien van Wijk van de oppositiepartij GBVL: 'Wij denken dat de automobilist vroegtijdig informeren dat de brug open is en dat je daarom beter als alternatieve route de N14 kan nemen, een veel betere én goedkopere oplossing is om het autoverkeer over de oude Sluisbrug te verminderen'.

Minder autoverkeer

De VVD gelooft niet in het ontmoedigingsbeleid van de GBVL. 'Daarmee halen we wel een deel van het verkeer weg maar komen we nooit op de aantallen die we met zijn allen willen, namelijk een reductie van 20 tot 30 procent in het autoverkeer dat in het centrum van Leidschendam de oversteek over de Vliet maakt'.

Woensdagavond hoort verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw (bereikbaar Damcentrum) wat de gemeenteraad beslist.

