Leidse oud-profvoetballer Bert Jansen (69) overleden: 'Echt een liefhebber'

Rijsbergen (68), huidig bondscoach van de Salomonseilanden, wist dat zijn stadgenoot al geruime tijd ziek was. Toch komt het overlijdensbericht rauw op zijn dak. 'Afschuwelijk', reageert oud-international Rijsbergen, die in de jeugd van Roodenburg een gevreesd spitsenkoppel vormde samen met Jansen. Hij zoekt naar woorden: 'Ik ken Bert al mijn hele leven. Onze vaders gingen ook met elkaar om. Ik heb zelfs mijn trouwkaarten laten maken bij zijn drukkerij.'

Wim Rijsbergen werkt sinds 2019 als bondscoach van de Salomonseilanden | Foto: Orange Pictures

Waar de bijna één jaar jongere Rijsbergen hun Leidse amateurclub verlaat voor PEC Zwolle en later onder meer Feyenoord, stapt Jansen op 18-jarige leeftijd over naar Sparta Rotterdam. In tien seizoenen komt hij meer dan driehonderd keer uit voor de Kasteelclub. 'Een technisch geweldige voetballer en een aardige vent', noemt Rijsbergen zijn jeugdmaatje. Beiden worden in het betaald voetbal getransformeerd van aanvaller tot verdediger.

Voorselectie voor WK '78

Verschillende keren staan ze tegenover elkaar in de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta, maar echt levendige herinneringen heeft Rijsbergen daar niet meer aan. 'Het zou best kunnen dat ik hem een keer geraakt heb of andersom, dat kan ik me niet herinneren. Je kunt vrienden zijn, maar in het veld is de ander in principe je vijand. Alleen, een vervelende tegenstander pakte ik meestal iets harder aan. Bij een vriend als Bert zou ik me sneller inhouden.'

Sparta in het seizoen 1981-1982, met Bert Jansen op de middelste rij (tweede van rechts) en links van hem Louis van Gaal | Foto: ANP

Als rechtsback van Sparta behoort Jansen tot de voorselectie van Oranje voor het WK van 1978, waarop Rijsbergen evenals vier jaar eerder met het Nederlands elftal de finale zal verliezen. Twee geduchte concurrenten krijgen uiteindelijk de voorkeur: Ajacied Wim Suurbier en PSV'er Jan Poortvliet. Maar het scheelt niet veel of twee Leidenaars zijn gebroederlijk vertegenwoordigd op een WK. 'Dat zou geweldig zijn geweest', bekent Rijsbergen.

Coach in amateurvoetbal

Na zijn carrière als profvoetballer gaat Jansen aan de slag als coach in het amateurvoetbal. Behalve bij UVS in zijn woonplaats werkt hij op het hoogste niveau bij ARC in Alphen aan den Rijn. Daar heeft hij tussen 1989 en 1991 onder anderen de jonge Frank Bloemheuvel onder zijn hoede. 'Sneu', is zijn reactie op het overlijden van Jansen. 'Zo oud was-ie nog niet. Ik bewaar wel goeie herinneringen aan Bert Jansen.'

Frank Bloemheuvel in 2017 als hoofdtrainer van ARC | Foto: Orange Pictures

Twee dingen schieten de 50-jarige Alphenaar, tegenwoordig trainer van de Voorhoutse tweedeklasser Foreholte, te binnen als hij terugdenkt aan zijn oude oefenmeester. Allereerst een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Nederlands elftal in 1990. 'Dat kwam voort uit het feit dat Bert goede contacten had met de KNVB', weet Bloemheuvel. Op sportpark Zegersloot wint Oranje 'slechts' met 0-3, door twee doelpunten van Hans Gilhaus en één van Richard Witschge.

Kerstboomsysteem

Daarnaast komt Bloemheuvel met een ander bijzonder weetje over Jansen op de proppen. 'Ik herinner me vooral dat hij bij ARC het kerstboomsysteem introduceerde, met een spits als piek en twee vleugelspelers er kort onder. Dat was toen in de mode. Hij vertelde het op een trainingskamp in Nunspeet en legde het allemaal heel duidelijk uit. Wij vonden die tactiek wel leuk, het was weer eens wat anders.'

Bert was een beginnend trainer, maar hij zat altijd rustig op de bank - Frank Bloemheuvel

'En het leuke was dat hij met mij als rechtsback ook apart aan de slag is gegaan', vervolgt Bloemheuvel zijn verhaal. 'Dan moest ik mijn man passeren en een voorzet geven. Bert was een beginnend trainer, maar hij zat altijd rustig op de bank. Hij was heel bescheiden. Ik vond wel dat hij veel wedstrijdspanning had, dat merkte ik vooral aan zijn lichaamstaal. Hij wilde heel graag dat wij goed voetbalden en ook goede resultaten haalden.'

'Sparta zit in mijn hart'

Voormalig militair international Jansen is tussen 2013 en 2017 regelmatig te gast bij de Alphense Racing Club. Vanaf de staantribune volgt hij het elftal van toenmalig hoofdtrainer Bloemheuvel op de voet. 'Hij had het altijd prima naar zijn zin bij ARC. We hebben twee leuke jaren met hem gehad, maar hij stopte destijds omdat hij het te druk kreeg met zijn drukkerij.'

Nadat hij begin 2018 de ziekte van Alzheimer krijgt, moet Jansen zijn bedrijf noodgedwongen overdragen aan zijn twee dochters. Dat de drukkerij vernoemd is naar Sparta, zegt alles over zijn liefde voor de Kasteelheren. 'Ik voel me bij Sparta thuis. Sparta zit in mijn hart. Het is de belangrijkste club uit mijn leven', zegt hij eind 2018 in het supportersblad van de Rotterdamse club. Wim Rijsbergen: 'Bert was echt een liefhebber.'

Als eerbetoon aan Bert Jansen speelt Sparta woensdagavond met rouwbanden tijdens de KNVB-bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. Dat is in meerdere opzichten een bijzonder duel, omdat één van zijn kleinzoons voetbalt bij de Haagse club.

