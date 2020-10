Reeks autobranden in Leidschendam houdt aan, nu is het twee keer raak

In de Prins Frederiklaan in Leidschendam is dinsdagavond een auto door brand verwoest. Het vuur werd rond 23.00 uur ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De auto die naast deze auto geparkeerd was, liep ook schade op. Enkele uren eerder was er ook al een autobrand aan het Valkhof in Leidschendam.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wordt al maandenlang geteisterd door autobranden. Sinds begin april zijn hier al tientallen auto's in vlammen opgegaan.

Cameratoezicht en extra ogen

Het is niet de eerste keer dat er een auto in vlammen opgaat in de Prins Frederiklaan in Leidschendam. Half mei woedde hier ook al een autobrand en in februari vorig jaar - toen de gemeente ook geteisterd werd door een reeks autobranden - moest een bestelbus het ontgelden. Ook het Valkhof was al eerder het toneel van een autobrand.

In de strijd tegen de lange reeks autobranden heeft de gemeente onder meer extra cameratoezicht ingesteld. Zo hangen er camera's bij het President Kennedyplein, het Fluitpolderplein, de Prinses Annalaan, de Dobbelaan, de Burgemeester Velthuijsenlaan, de Prins Frederiklaan en de Burgemeester Sweenslaan. Daarnaast huurt de gemeente particuliere beveiligers in, als 'extra ogen en oren in de wijk'.

LEES OOK: Leidschendam wil inwoners spreken over onrust: 'Mensen moeten hun verhaal kwijt kunnen'