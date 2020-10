Komst Decathlon naar Forepark Den Haag zo goed als van de baan

De kans dat er een megastore van de Franse sportwinkelketen Decathlon op het Haagse Forepark komt is weer wat kleiner geworden. De Raad van State heeft de provincie Zuid-Holland in het gelijk gesteld dat deze een vergunning heeft geweigerd. De Raad vindt de sportwinkel niet bijzonder genoeg om voor de Decathlon een uitzondering te maken.

De sportwinkel wil al jaren een vestiging op het industrieterrein langs de A4 en wordt hierin gesteund door de gemeente Den Haag. Maar uiteindelijk is het de provincie Zuid-Holland die hier toestemming moet verlenen. De provincie wil voorkomen dat winkels uit stadscentra wegtrekken en staat daarom alleen bijzondere winkels als autobedrijven en woonwinkels toe om zich buiten de binnenstad te vestigen.

De provincie heeft wel de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor bijzondere winkels. De gemeente Den Haag heeft de provincie gevraagd in het geval van Decathlon van deze bevoegdheid gebruik te maken. Maar de provincie vindt de Franse keten niet bijzonder genoeg voor een ontheffing.

Raad van State

Hierop stapte de gemeente Den Haag in 2014 naar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland. In eerste instantie leek de Raad van State in maart vorig jaar een opening te geven. Volgens de rechter hoefden de regels niet zo strikt uitgelegd te worden als de provincie dat deed. Zuid-Holland moest daarom opnieuw een besluit nemen. Enkele maanden later herhaalde de provincie haar afwijzing, maar nu met een andere motivering.

De gemeente Den Haag legde zich hier niet bij neer, maar de Raad van State heeft donderdag laten weten dat de provincie het recht had om de toestemming te weigeren. 'De komst van de sportwinkel op het bedrijventerrein zou een merkbare invloed op het centrum hebben', zo motiveerde de rechter.

Europese regels

De juridische procedure is met de beslissing van de Raad van State mogelijk nog niet helemaal afgelopen. Om de komst van Decathlon naar het Forepark mogelijk te maken moest de gemeente het bestemmingsplan voor het industrieterrein aanpassen. De provincie blokkeerde deze aanpassing van hogerhand, maar de Raad van State had in 2019 al laten weten dat deze actie in strijd was met de Europese regels. Maar de gemeente Den Haag mocht de aanpassing van het bestemmingsplan in laten gaan nadat er een definitieve beslissing was over de ontheffing voor Decathlon.

Omdat de provincie nu definitief gelijk heeft gekregen bij de weigering van de ontheffing vervalt de blokkade op het bestemmingsplan. De gemeente Den Haag kan nu aanwijzen dat detailhandel op het Forepark is toegestaan. Hiermee zouden sportwinkels formeel mogelijk zijn, maar omdat de provincie Zuid-Holland de winkels verbiedt, is de kans klein dat een nieuw bestemmingsplan juridisch haalbaar is. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag laat weten dat de gemeente zich gaat bezinnen op de uitspraak van de Raad van State voor het inhoudelijk kan reageren.

