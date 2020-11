Praten met ezels, Rose-Marie doet het al jaren

De één vindt het allemaal zweverige flauwekul en een ander snapt precies waar dit over gaat. Ezels als middel om je eigen emotie beter te begrijpen. Dat moet Rose-Marie Smolders van Ezelfluisteringen eens uitleggen: 'De ezels gaan scannen hoe het met iemand gaat en dat zie ik terug in hun gedrag', vertelt Rose-Marie tussen haar vier ezels. Het is eigenlijk een spiegel die ze voorhouden bij de mensen.'

Smolders werkt al 7 jaar met ezels, ze begeleidt gezinnen, mensen alleen, geeft weerbaarheidstrainingen en dat allemaal met behulp van de ezels. 'Mensen komen hier binnen met een verhaal, maar vaak laten de ezels zien wat het echte verhaal is. De emotie die eronder zit en als je daarmee aan de slag kan gaan dan kan je vrij worden', vertelt Rose-Marie.

'Bijvoorbeeld, vorige week was hier een mevrouw met een heel emotioneel verhaal, de kleine ezels lieten vooral woede zien, ze beten elkaar, een woede die er volgens haar niet mocht zijn. Wat ik zie bij de dieren, daar ga ik op doorvragen en vaak herkennen de cliënten zich hier direct in en daar gaan we dan mee aan de slag.'

Leven in het 'nu'

Volgens Rose-Marie leven alle dieren in het nu. 'Dat is voor ons heel ingewikkeld door dat we zo denken, wij zijn voortdurend met het verleden en de toekomst bezig, maar het enige waar je invloed op hebt is het nu.'

De scepticus onder ons is nu waarschijnlijk afgehaakt, Rose-Marie snapt dat wel. 'Ik heb dit ook allemaal moeten leren en ben nog steeds hard aan het leren.

Corona

Vooral deze tijd waarin we nu leven, de coronacrisis, hierin wordt alles heel erg op scherp gezet. Mensen zijn boos en angstig, die boosheid gaat vaak niet alleen over de corona, maar gaat vaak over iets wat al in de mensen aanwezig is. Als ze daarmee aan de slag gaan, dan kan je het oplossen en hoef je het niet je hele leven mee te dragen', vertelt Rose-Marie.