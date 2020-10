Vrees voor honderden ontslagen bij bierbrouwer Heineken

Op de Nederlandse kantoren van Heineken werken ruim 1700 mensen. 400 medewerkers van de commerciële tak van het bedrijf, Heineken Nederland Commercie, zouden dit jaar nog hun intrek nemen in het nieuwe gebouw 'Lorentz' in Leiden. Daarvoor zat die tak, samen met de grootste Nederlandse brouwerij van Heineken nog in Zoeterwoude.

Het nieuwe kantoor van bierbrouwer Heineken in het Lorentz-gebouw in Leiden | Foto: Daan Koopen

Tijdens de opkomst van de coronacrisis in het voorjaar maakt Heineken bekend niet tot massaontslagen over te gaan in 2020. Door de aanzienlijke lagere afzet in de eerste negen maanden van 2020 blijkt daar nu toch verandering in te komen. Het bierconcern geeft aan in 2021 over te gaan tot een grote reorganisatie.

Kelderende winst

Doordat wereldwijd horeca aan de ketting is gelegd gaat het niet goed met de bierverkoop van Heineken en andere bierbrouwerijen. In totaal daalde het volume met 8,3 procent tot 165,4 miljoen hectoliter in 2020. In de eerste negen maanden van 2020 kelderde de winst over die periode tot 396 miljoen euro. Over diezelfde periode werd in 2019 1,7 miljard euro verdiend.

Toen tijdens de zomer in veel landen de coronamaatregelen werden afgeschaald, was er een kleine verbetering merkbaar voor de bierbrouwerij. In het derde kwartaal werd slechts 2,1 procent minder drank verkocht dan het jaar daarvoor. Volgens topman Dolf van den Brink is dat niet genoeg. Hij vreest dat de tweede golf van het coronavirus en de mogelijke recessie die dat met zich meebrengt de verkoop van bier verder beschadigen.

Vakbonden

Vakbond FNV vreest dat de reorganisatie van Heineken zal leiden tot enkele honderden ontslagen. In het slechtste scenario vreest de bond dat zeker 250 medewerkers hun baan zullen verliezen. 'Maar een reorganisatie zat eraan te komen, want er ligt ook veel werk stil', legt FNV-bestuurder Jet Grimbergen uit. 'Denk aan de vele commerciële medewerkers die normaal de wereld over reizen; doordat activiteiten stil liggen kunnen veel mensen hun werk niet doen.'

Een groot deel van de medewerkers op de Nederlandse kantoren van Heineken is expat. FNV geeft aan duidelijkheid te willen of er op die groep meer bezuinigd zal worden. De bierbrouwer heeft aangegeven om donderdag in overleg te gaan met de vakbonden en ondernemingsraden om de aankomende reorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

In 2015 was Heineken veertig jaar gevestigd in Zoeterwoude. Omwonenden kregen destijds een kijkje in de keuken.

