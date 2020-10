ADO Den Haag op achterstand tegen Sparta Rotterdam in eerste ronde KNVB-beker

ADO Den Haag speelt woensdagavond voor het eerst sinds het seizoen 2016/2017 weer een bekerwedstrijd in het eigen stadion. De ploeg van trainer Aleksandar Rankovic krijgt in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi het Sparta Rotterdam van 'beste vriend' en voormalig collega Henk Fraser op bezoek.

Voor een aantal spelers is dit duel ook een weerzien met Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers. De twee ploegen stonden in de voorbereiding ook al tegenover elkaar, maar nu staat er echt iets op het spel. Mis niets van de wedstrijd via Radio West (89.3 fm) en dit liveblog.

Scoreverloop: ADO Den Haag - Sparta Rotterdam: 0-1 (0-1)

0-1 Gravenberch

Opstelling ADO: Koopmans; Ratiu, Bijen (15. Amofa), Del Fabro, Pinas, Kemper; Morrison, Rigo, Elmkies; Philipp, Kramer

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Harroui, Mijnans, Duarte, Meijers; Thy, Gravenberch

Gele kaarten: Vriends (Sparta)

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Mulder

----------------------------------

46. Begin tweede helft

De spelers zijn terug uit de kleedkamer en er is afgetrapt voor het tweede bedrijf. Krijgen we meer spektakel dan voor de thee? Verslaggever Pim hoorde in de rust een hoop kabaal uit de kleedkamer van ADO komen... Het moet dus anders, dat is duidelijk.

45+2. Rust

De eerste helft zit erop in het Cars Jeans Stadion. ADO op achterstand tegen Sparta. Laten we maar niet teveel zeggen over het spel... 0-1.

41. Kans Sparta

Abdou Harroui maakt bijna de 0-2. Zijn pegel gaat maar net voorlangs.

39. DOELPUNT SPARTA

Sparta komt eigenlijk vanuit het niets op voorsprong. Danzell Gravenberch schiet net buiten het zestienmetergebied erg knap binnen: 0-1.

[tweet:]

32. Vrije trap ADO

David Philipp heeft een goede actie in huis en wordt daarna gevloerd door Bart Vriends, die geel krijgt van scheidsrechter Mulder. De vrije trap van Philipp belandt vervolgens in de handen van de doelman van Sparta.

26. Abdou Harroui probeert het opnieuw...

Opnieuw een schot van Harroui. Nu zit ADO-doelman Koopmans eraan en gaat de bal uiteindelijk via de buitenkant van de paal naast.

20. Aftasten

Het is nog niet heel spannend wat we tot nu toe hebben gezien. Beide ploegen tasten af in de beginfase van het duel.

15. Blessure Peet Bijen

Peet Bijen is geblesseerd geraakt aan zijn enkel en moet het veld vroegtijdig verlaten. De verdediger probeerde het nog wel even, maar wordt na een kwartier gewisseld. Jamal Amofa is zijn vervanger.

12. Schotje van Sparta

Het eerste schot van de wedstrijd komt van Sparta-speler Abdou Harroui, maar zijn inzet gaat ver naast.

1. Aftrap

Er wordt gevoetbald in het Cars Jeans Stadion! Het bekerduel is begonnen.

Voor de wedstrijd - Afgelopen weekend...

...pakte ADO Den Haag thuis een punt tegen AZ (2-2) De ploeg uit Alkmaar was de eerste tachtig minuten heer en meester in het Cars Jeans Stadion, maar vergat te scoren. Daarna sloeg de vermoeidheid toe bij de Noord-Hollanders en schoot Michiel Kramer bij een 1-2 stand de gelijkmaker binnen. Het andere Haagse doelpunt werd gemaakt door Milan van Ewijk.

Sparta Rotterdam speelde ook gelijk. Thuis tegen Heracles Almelo werd het 1-1. De Rotterdammers speelden het laatste half uur met tien man na een rode kaart van Adil Auassar. Sparta leidde op dat moment met 1-0. Een kwartier voor tijd viel de gelijkmaker.

Voor de wedstrijd - Coronabesmetting bij ADO Den Haag

Tijdens de testronde voor het bekerduel met Sparta Rotterdam is één speler van ADO Den Haag positief getest op het coronavirus. De speler is direct in thuisquarantaine gegaan, meldt de club.

Voor de wedstrijd - De opstellingen

Voor de wedstrijd - Warme woorden voor Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers?

Voor de wedstrijd - Bekerhistorie

ADO Den Haag werd vorig jaar in de eerste ronde van de KNVB-beker uitgeschakeld door Fortuna Sittard. In Limburg verloor de ploeg van toenmalig trainer Fons Groenendijk met 3-0. De drie jaar daarvoor was het Feyenoord dat ADO telkens uit het bekertoernooi knikkerde. In het seizoen 2016/2017 eindigde de club uit de Hofstad bij de laatste 16.

Sparta is de laatste drie seizoenen niet erg succesvol geweest in het bekertoernooi. Vorig jaar verloor het in de tweede ronde kansloos bij Willem II en in de twee jaar daarvoor duurde het toernooi zelfs maar één ronde. In het seizoen 2016/2017 verloor Sparta in de halve finale van Vitesse.

Voor de wedstrijd - Milan van Ewijk maakt droom moeder waar

Hij straalde zondagavond na de wedstrijd tegen AZ (2-2) van oor tot oor. Met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal en de uitverkiezing tot 'Man of the Match' lacht het voetballeven Milan van Ewijk weer tegemoet. De 20-jarige rechtsback is bezig aan zijn tweede seizoen als prof en heeft zich opgewerkt tot de vaste rechtsback van ADO Den Haag. Een knappe prestatie, want amper twee jaar geleden speelde de geboren Amsterdammer nog bij de amateurs. 'Ik verbaas mij wel eens hoe snel alles gaat.'

LEES HIER HET HELE INTERVIEW MET VAN EWIJK

Voor de wedstrijd - Voorbeschouwing

Ze zijn beste vrienden van elkaar en spreken elkaar bijna dagelijks. Alleen zal dat vanavond om 18.45 uur even anders zijn. Dan staan Aleksandar Rankovic en Henk Fraser in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi tegenover elkaar. 'Wij zijn beide winnaars. Wij (ADO) gaan vlammen', blikt Rankovic vooruit. 'Na de wedstrijd zijn we weer beste vrienden.'

'Hij is een speciaal persoon in mijn leven en ook in mijn trainerscarrière, maar ik wil wel graag van hem winnen. Ik denk hij ook van mij', vervolgt Rankovic, die meerdere jaren als assistent-trainer naast Fraser werkzaam was. Eerst bij Vitesse, later bij Sparta Rotterdam.

'Wij benaderen deze wedstrijd als een competitiewedstrijd. Sommige wisselingen gaan zeker plaatsvinden. Ik moet nog nadenken hoe. Of ik een keeperswissel doorvoer? Ook daar moet ik nog over nadenken', zei hij dinsdag.