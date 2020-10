'Volksgezondheid in gevaar omdat commerciële teststraten positieve testen niet melden'

Commerciële snelteststraten melden niet altijd bij de GGD wie er bij hen positief hebben getest op het coronavirus. Dat zegt de GGD Hollands Midden. Het melden van een positieve test is verplicht. 'Doordat ze het niet melden, kloppen de cijfers niet meer. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. De cijfers die het RIVM verzamelt worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar', zo legt een woordvoerder het belang van de meldingsplicht uit.

Het aantal commerciële snelteststraten in de regio groeit snel. De GGD Hollands Midden benadrukt dat iedere organisatie die een test uitvoert op corona verplicht is de positieve testuitslagen te melden. 'Het doel van de meldplicht is dat de GGD weet hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is', zo legt de organisatie uit. 'Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen.'

De GGD ziet dat niet alle commerciële teststraten zich aan deze meldplicht houden. 'Het gevolg is dat er geen scherp beeld meer is van de cijfers en de verspreiding van corona. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. De cijfers die het RIVM verzameld worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar. Hierdoor wordt het lastiger om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan', zo legt de GGD Hollands Midden uit.

Commerciële teststraten moeten zich beter aan de regels gaan houden, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Daarom gaat hij de regels verduidelijken. Zo moet er altijd getest worden onder medisch toezicht en moet de registratie op orde zijn. Op dit moment zijn 'vermoedelijk' niet alle commerciële teststraten bekend, zei de minister in de Tweede Kamer. Er is niet altijd een arts aanwezig en ook worden positieven testuitslagen niet altijd doorgegeven aan de GGD. Dan kan de GGD geen bron- en contactonderzoek doen. Als de bedrijven zich niet aan de regels houden, zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ingrijpen, waarschuwde De Jonge.

Houden het niet actief bij

Het toezicht op de commerciële teststraten wordt niet door de GGD'en gedaan, maar door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 'Wij kunnen hierdoor ook niet bijhouden welke teststraten er in de regio zijn', legt de woordvoerder van de GGD Hollands Midden uit. 'We weten het van acht commerciële partijen, maar we houden het niet actief bij.'

Ook de GGD Haaglanden heeft geen zicht op het aantal commerciële teststraten in haar gebied. Een woordvoerder kan dan ook niet zeggen of ook zij merken dat de teststraten de positieve resultaten niet doorgeven. 'Wat je niet krijgt, dat weet je niet. We weten dat er diverse initiatieven in een ver gevorderd stadium zijn, maar wij hebben geen volledig zicht op de commerciële teststraten. Dat is ook niet onze taak.'

Landelijk beeld

Een woordvoerder van de Inspectie bevestigt dat commerciële teststraten verplicht zijn een arts in dienst te hebben en dat positieve testuitslagen bij de GGD gemeld moeten worden. 'Wij krijgen signalen dat dit niet gebeurt, maar wij hebben alleen een landelijk beeld. Wij kunnen niet zien of dit in Hollands Midden ook het geval is.'

Volgens de Inspectie gebeurt het ook dat een GGD een uitslag niet altijd accepteert. 'Bijvoorbeeld als een teststraat werkt met een sneltest die nog niet door het RIVM gevalideerd is. In dat geval zal de GGD zelf ook nog een normale test afnemen om te kijken of iemand besmet is.'

Drie testen gevalideerd

De GGD Hollands Midden laat weten dat er afgelopen weekend drie sneltesten goedgekeurd zijn. 'Maar deze sneltesten zijn alleen gevalideerd als ze zijn afgenomen bij mensen met klachten.' Verder moet een uitslag zijn doorgegeven door het bedrijf dat de test afneemt en niet de patiënt. En moet de test afgenomen zijn onder toezicht van een geregistreerde arts en moet er bij een PCR-test gewerkt worden met een erkend laboratorium.

Als de GGD twijfelt over de test, uitvoering en/of uitslag, zal de GGD mensen vragen zich te laten hertesten in een GGD-teststraat. 'We doen ons best deze mensen met voorrang te testen', laat de GGD weten. 'De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart als de uitslag van de hertest bekend is.'

Test op antistoffen

Kim Groen is een van de aanbieders van sneltesten in de regio Hollands Midden. Zij weet dat de GGD mensen waarschuwt voor commerciële aanbieders. 'Er worden ook testen aangeboden als sneltest die alleen op antistoffen test. Ook zijn niet alle tests goedgekeurd', zo legt de oprichter van KimmieCares uit Boskoop aan. 'Maar ik voldoe aan alle eisen. Ik gebruik een gevalideerde test en meld alle positieve gevallen bij de GGD. Als je positief test dan krijg je van mij een formulier dat je in moet vullen en die stuur ik dan door naar de GGD.'

Groen benadrukt dat ze mensen die veel klachten hebben doorstuurt naar de GGD, ook bij een negatieve test. 'Er zijn genoeg teststraten die bij een negatieve test zeggen ga je ding doen. Maar het is mogelijk dat je negatief test, maar het virus toch al in je hebt. Vandaar dat ik mensen die heel ziek zijn toch doorstuur naar de GGD voor een test ter bevestiging.'

